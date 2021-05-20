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港保安局長：潛逃海外者若失利用價值 恐被用完即棄

記者林汪靜／香港20日電
香港保安局局長李家超表示，國際關係千變萬化，潛逃海外的人士在失去利用價值後，可能會被「用完即棄」。（取材自新京報）
香港保安局局長李家超表示，國際關係千變萬化，潛逃海外的人士在失去利用價值後，可能會被「用完即棄」。（取材自新京報）

香港保安局局長李家超表示，國際關係千變萬化，潛逃海外的人士在失去利用價值後，可能會被「用完即棄」。他強調，香港當局會終生向其追究刑事責任。

香港01報導，李家超在接受港媒訪問時指出，香港當局在適當時會運用適當手段，將違反香港國安法而已經潛逃海外的人士引渡回港，他還指出，國際關係千變萬化，當潛逃海外的人士仍有政治價值時，可能會獲得照顧，但在失去利用價值後，可能會被「用完即棄」，當局會終生向其追究刑事責任。

他還指出，香港警務處國安處的編制如同戰爭機密，不能向外公開。

而被媒體問到北京和港府都強調香港國安法下香港由亂入治，是否仍需要較大的編制。李家超表示，這個問題其實也同時反映社會普遍對國家安全意識薄弱的現象。他說，「2019年6月開始的『黑暴』已反映了，如果危機要來，可以『突如其來』而來」，雖然香港目前的能力可以處理風險，但應該居安思危。

李家超認為，社會事件雖因疫情暫告一段落，但疫情過後示威會再次出現，但相信性質和情況都會有改變。「法庭已明確做出判決，是不能參與未經批准集結，無論涉及暴力與否。」不過，他說，相信社會回歸理性後，香港民眾可以行使基本權利示威，但必須以守法形式行使。

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