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香港長洲太平清醮人流少7成 渡輪罕見坐不滿

香港新聞組／香港20日電
受疫情影響，長洲太平清醮復辦神功戲及送神等儀式，但人流仍不及去年。（中新社）
受疫情影響，長洲太平清醮復辦神功戲及送神等儀式，但人流仍不及去年。（中新社）

昨天是佛誕，受疫情影響，長洲太平清醮部分活動，包括飄色巡遊及搶包山比賽等，連續第二年取消，不過復辦神功戲及送神等儀式，但人流仍不及去年。

香港電台報導，有市民認為，今年長洲佛誕人流較以往少，不會太逼；大會表示，今年人流比疫情前，減少6至7成。在售賣平安包的店舖外，排隊的人龍比往年少。有市民購買平安包拜神，祈求疫情盡快過去。

另據明報報導，一連五天的長洲太平清醮昨踏入第四天，以往最旺的佛誕日公眾假期，今年人流較去年更少，早上中環往長洲的渡輪罕有未坐滿，市民毋須排隊可上船。新渡輪稱，昨晨8時至下午5時共接載約1.51萬人次往返中環及長洲，較去年同期少約兩成。

據報導，太平清醮儀式昨晨從簡舉行，包括「送船」儀式，寓意送走瘟疫，長洲大街並不擠擁；下午人流漸增，烈日下有不少市民進入戲棚欣賞神功戲，入場前要掃描安心出行或填寫個人資料，場外亦有不少人圍觀。天文台昨錄得長洲最高溫達36.1℃。

香港長洲每年農曆四月初五至初九會舉行太平清醮活動，期間會以粵劇神功戲表演助興。（...
香港長洲每年農曆四月初五至初九會舉行太平清醮活動，期間會以粵劇神功戲表演助興。（中新社）

報導稱，今年三座包山由15.5米大幅縮至4.6米。不少市民按傳統買平安包，有人一口氣買十多盒，不過餅店負責人稱因沒連假加上疫情，早前已預料今年人流大減，生意較疫情前下跌三至四成，故今年安排將部分平安包於百貨公司寄賣，銷量不俗，但只能幫補整體營業額約10%。另有食肆負責人說，昨人流大減，料生意較去年減少一半。

報導說，長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，今年復辦神功戲可帶動人流，但部分重頭戲仍取消，人流較疫前仍「差好遠」，希望疫情盡快過去，明年復辦飄色巡遊和搶包山等活動，回復昔日氣氛。

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