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全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

港擬讓12-15歲接種疫苗 可望暑假前開打 可經學校安排

香港新聞組／香港20日電
一輛印有「護己護人齊打疫苗」車身廣告的電車19日駛過香港灣仔街頭。（中新社）
一輛印有「護己護人齊打疫苗」車身廣告的電車19日駛過香港灣仔街頭。（中新社）

香港食物及衛生局副局長徐德義表示，已要求藥廠提交12至15歲青少年接種新冠疫苗資料，會盡快提交專家委員會審議，盼在暑假前開始為學生打針。

香港電台報導，至於社區接種中心運作至9月底，會否令青少年無法接種輝瑞（BioNTech、復必泰）疫苗，徐德義回應，9月不是死線，不是屆時停止供應某一款疫苗予很需要接種的人。他表示，香港接種率遠低於可達致群體免疫率水平，呼籲市民不要再等，要盡快打針。

明報報導，美加及新加坡已准許12至15歲兒童接種輝瑞疫苗，據了解，港府正積極考慮把接種年齡降至12歲，盼在暑假前開始為學生打針。疫苗顧問專家委員會成員劉宇隆稱，香港學生大規模打針後，能全面恢復全日制面授課程，但他認為「要感動香港人相信這（打針）是眾人之事非個人之事」，才可真正推高接種率，相信有難度。

報導稱，了解港府的消息人士表示，港府正研究美國有關16歲以下打針數據，另正向歐洲方面取數據；當局預計最理想推出時間為年終考試後至暑假前，即避免影響考試，也可經學校安排接種，其中方案可考慮由校巴接學生到接種中心、派外展隊到校，或學生自行到中心打針，最終方法未定。

據報導，港大兒童及青少年科學系正研究中學生接種新冠疫苗，該系講座教授劉宇隆說，目標每種針招募125人，現共約130名中學生參與，當中約100人選打輝瑞疫苗，並有36人已打首針，另約30人選科興，料7月有部分成效和安全數據。

香港119萬人接種首劑疫苗

香港官員昨公布，截至18日，本地有超過119萬人接種了首劑新冠疫苗，占16歲以上人口的18.2%。另有81.6萬人已接種了兩劑疫苗，全部接種劑量超過200萬劑。

另外，香港19日新增一例境外移入確診病例，已經連續3天沒有新增本土病例。過去2周累計有36例確診，其中本土占8例。

無源連26天清零 有望商討通關

另據文匯報報導，香港昨日已連續26天無不明源頭本地個案，逼近內地「28日無本地個案」標準，本地專家指有望商討通關事宜。

疫苗 香港 輝瑞

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