粵劇紅伶尤聲普逝世。（取材自香港電台）

粵劇紅伶尤聲普前天逝世。民政事務局局長徐英偉表示深切哀悼，表示尤聲普一直積極參與演出，畢生致力推廣、保存和發展粵劇，貢獻良多，他的離世是香港 的損失。

綜合香港電台、明報報導，尤聲普在2016年獲頒授香港演藝學院榮譽院士，並在2017年獲頒授銅紫荊星章。消息稱尤聲普4天前，曾因心臟問題入院。

尤聲普在1934年於廣州出生，其父尤驚鴻亦是著名男旦，尤聲普9歲時已經加入戲行，初時演文武生為主。1960年至1970年代期間，尤聲普曾加入多個著名劇團，期間伙拍過的一線演員多不勝數，包括梁醒波、新馬師曾、鄧碧雲、麥炳榮及鳳凰女等大老倌。報導指出，1960年代在「丑生王」梁醒波的建議下，改習丑生，兼習老生，亦嘗試過武生及花面等行當，足見尤聲普的粵劇藝術集各行當之所長，融會貫通，卓然成家。

在粵劇不同行當藝術的發展和提升上，尤聲普貢獻極大。報導說，1980年代，他長期擔任雛鳳鳴劇團的丑生及武生；而在勵群劇團則展現他兼擅不同行當的一面，在第二屆勵群劇團的演出期間，尤聲普在不同劇目分別以武生、老旦及丑生等不同的、多樣的行當登台。

雖然當時粵劇以才子佳人的生旦戲為主流，但尤聲普在為他度身訂做的新編《霸王別姬》一劇中，以大花面擔綱主演，深受觀眾歡迎，展示出粵劇生旦以外的行當，都能夠擔頭牌，「行當戲」得以再現觀眾眼前，尤聲普對拓展粵劇表演的寬度，功不可沒。

據報導，雖然尤聲普已逾80歲，他近年仍繼續接受邀請演出，並以身作則傳承戲曲藝術，又向新一輩演員傳授戲曲技巧，深受後輩敬重。