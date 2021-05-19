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服務大灣區建設 深圳錄用4港籍公務員

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。圖／shutterstock
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香港青年黃科毅18日表示，「跨過深圳河，北上逐夢不只創業一條路，還有更寬廣的天地。」去年12月，在服務「雙區」建設專項招錄公務員考試中，深圳首次設置定向港澳選拔職位，近期擬錄用4名港人公務員，黃科毅是其中之一。「我期待自己從學生身分轉變成為一名公務員的那一天。」黃科毅說，「以前學生階段的評卷人是老師，今後將變成我將服務的人民。」

大公報報導，去年12月，深圳市在服務「雙區」建設專項招錄公務員考試中，首次設置5個定向港澳選拔職位，涉及行政、金融、城市規劃、涉外人員管理、醫療監管等方面，吸引了446名港澳人士報名。深圳市委組織部有關負責人表示，深圳定向招錄港澳公務員，有利於港澳人力資源要素融入大灣區建設。

22歲的黃科毅，是暨南大學金融專業的香港學生。報名時他讀大四。他報考了深圳市福田區福保街道辦事處一級科員，該崗位主要從事行政事務、綜合調研等工作，要求是經濟學、管理學專業的學士及以上學歷，是深圳定向港澳選拔公務員中的最熱崗位，競爭比達244：1。

4港青均有內地求學經歷

據了解，此次擬錄用的4名港人公務員均有內地求學經歷，除黃科毅畢業於暨南大學外，擬錄用為深圳市社會保險基金管理局中的醫療監管職務的港青陳同學，是上海交通大學醫學專業的本科應屆畢業生；擬錄用為深圳市南山區蛇口街道辦事處的涉外管理職務的港青黃同學，研究生畢業於廣東外語外貿大學，該崗位級別是二級主任科員及以下。

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