港十一遊行被告全還押 5人首度收監 黎智英比心形手勢

何俊仁（左起）、蔡耀昌、楊森和吳文遠18日到達香港法庭。（美聯社）

前年十一的港島區「沒有國慶只有國殤」大遊行，10名被告前天承認組織未經批准集結罪，其中6名未有在囚的被告昨天被撤銷保釋，即時還押，包括民陣陳皓桓、民主黨 何俊仁、楊森、單仲偕、支聯會祕書蔡耀昌、社民連吳文遠，前五人均為首度還押；黎智英 被解到犯人欄時做出心形手勢。

香港 電台報導，案中有4名被告正因其他案件服刑，包括李卓人、梁國雄、黎智英和何秀蘭。案件押後到24日聽取求情，28日判刑。

旁聽者喊：沒有暴徒只有暴政

香港01報導，不少到庭旁聽的支持者聞結果後向在犯人欄的被告揮手道別，亦向他們大叫「撐住呀」，多名支持者一度不願離庭，並大叫「沒有暴徒，只有暴政」、「律政司可恥」、「讀咁多書搞文字獄」，也有支持者激動爆粗。陳皓桓步入犯人欄前，向公眾大叫「集氣再爭取」、「香港人頂硬上」。

何俊仁投身民主運動30多年，曾任民主黨主席、支聯會主席，最經典事件是2012年走入中聯辦談判政改，最終投下贊成票，促成回歸後首次政改成功。

民主黨另一前主席楊森長年任職港大，在民主黨內「星味」不及李柱銘、司徒華、劉慧卿，但作為民主黨內的學者智囊，楊森參與絕不算少。楊森在1991年參與立法局選舉，回歸後連續3屆當選，是民主黨在立法會的骨幹成員。

另據明報報導，陳皓桓等6人獲准保釋至昨日，中午休庭亦能步出法庭外午膳。控方申請撤銷他們的保釋，指出除陳皓桓及單仲偕沒有案底外，其餘4人均有相類案底。另外，針對吳文遠於2016年「反釋法遊行」中干犯兩項煽惑他人參與未經批准集結罪，2019年遭判囚14日、緩刑1年，控方以吳在緩刑期間犯下本案，申請即時執行該案監禁的刑期。

報導稱，同案4名被告李卓人、梁國雄、何秀蘭、黎智英因「818流水式集會」等案而服刑中，昨早被解到犯人欄時，旁聽者站起向4人揮手，又高呼「撐到底」等支持說話；梁國雄的妻子、社民連副祕書長陳寶瑩亦從公眾席上前向丈夫揮手。4人顯得雀躍，連忙揮手回應，黎智英並做出心形手勢。