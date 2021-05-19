蔡展鵬涉黃？港警：暫未見違法行為 建制派：損警形象

香港警務處國家安全處處長蔡展鵬（右），因維護國安有功，今年2月獲香港特首林鄭月娥頒發行政長官公共服務獎狀。（美聯社）

香港 國安處處長蔡展鵬早前被發現光顧無牌按摩店，警方昨表示，該按摩店懷疑有人涉嫌經營色情場所，並有賣淫活動進行，但暫時看不到當時身處場所的蔡展鵬，有違法或不道德行為。建制派立法會議員陳克勤認為事件損害警方形象，警隊內部分析，蔡留警隊難有適合職位。

香港電台報導，有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）總警司黃維表示，警方在3月下旬的巡查行動中，在灣仔區一間無牌按摩店，懷疑有人經營色情場所並有賣淫服務，拘捕6名持香港身份證的女子，警方當時發現蔡展鵬，但他沒有被捕，調查結果已轉交律政司。

多次被追問蔡展鵬在該懷疑色情場所的行為，警方沒有具體交代。警方會按一貫程序，安排紀律調查，蔡展鵬正休假，繼續接受調查。

本身是律師的立法會保安事務委員會委員謝偉俊說，以他理解，光顧無牌按摩院並非違法，故沒有拘捕他；正如光顧賣淫場所，嫖客並非違法一樣；但公務人員應小心，不應有壞榜樣。

另據明報報導，至於案件細節，黃維說蔡展鵬光顧次數屬調查範圍，不便透露細節，亦沒透露蔡當時在做什麼。被問事件在3月下旬發生，為何近期才公布，他說因要多角度、全方位調查，故此需時，而完成調查前不宜披露細節，以免影響進度及結果。他昨日已向處長匯報調查進度。

消息稱，案件交由律政司審視有三個可能的結果，其一是信納警方調查，蔡不涉刑事犯罪，不作檢控；其二是認為警方調查不夠全面，要補充資料；其三是不同意警方的調查。

監警會成員陳振英說，監警會職權無法處理警員操守問題，故蔡展鵬個案應由警隊內部的紀律機制跟進。

至於蔡是否可能被停職，有熟悉警隊監管者表示視乎蔡是否知道該店是色情場所，若沒證據，對他較有利。

知情者：蔡難有適合職位留任

即使警方稱排除蔡展鵬涉及刑事，外界仍關注他能否留任警隊。熱血公民立法會議員鄭松泰認為，蔡展鵬已不適合擔任現職，批評醜聞影響香港形象，令人憂慮警隊的內部操守；民建聯立法會議員陳克勤則認為事件損害警方形象。據了解，事件令警務處長鄧炳強面對相當大壓力，有警隊內部分析認為，即使蔡能留在警隊，也難有適合的職位供他出任。