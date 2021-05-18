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香港迪士尼連虧6年 去年營收大減76%

香港新聞組／香港18日電
香港迪士尼樂園17日公布2020年全年業績，收入下跌76%至14億港元。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為負15億港元，淨虧損27億港元，連續6年出現虧損。（中通社）
香港迪士尼樂園17日公布2020年全年業績，收入下跌76%至14億港元。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為負15億港元，淨虧損27億港元，連續6年出現虧損。（中通社）

香港迪士尼樂園17日公布2020年全年財報，去年營收14億元（港幣，下同，約1.8億美元），年減76%，虧損港幣27億元（約元），虧損金額創歷史新高，主要原因是疫情衝擊，入園人數僅170萬人，年減73%，該樂園連六年出現虧損。

香港迪士尼樂園度假區17日召開業績發布會並公布，受疫情衝擊，去年香港迪士尼全年收入下跌76%至14億元，淨虧損27億元。此為香港迪士尼連續第6年出現虧損。

中新社報導，據香港迪士尼披露，2020財政年度樂園入場人次為170萬，同比下跌73%，人均消費同比減少18%，酒店入住率同比下跌59個百分點至15%。

香港迪士尼表示，過去一年經歷疫情衝擊，全球旅遊業面對史無前例的不明朗情況和重重挑戰。主題樂園在整個財政年度中有約60%的日期需關閉，酒店亦只能維持有限度服務。

據香港迪士尼介紹，自今年2月19日重新開園以來，香港本地賓客反應正面，入場人次持續回升。樂園年票「奇妙處處通」會員人數更創自2011財政年度推出以來的歷史新高。

香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，對香港迪士尼的未來感到樂觀。他認為迪士尼業務的復甦將是香港旅遊業回暖的重要一環。

香港 迪士尼 主題樂園

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