教廷爆冷任命周守仁為港區主教 學者：可補黃藍撕裂

教宗任命周守仁為下一任香港教區主教。（視頻截圖）

天主教香港 教區昨公布，教宗方濟各 任命周守仁神父為下一任香港教區主教。周守仁的祝聖禮將於12月4日舉行。61歲的周守仁2019年反修例校園躁動時，他多次強調聆聽學生，但不代表是認同他們所為。有學者分析，未來如何修補教會黃藍兩派撕裂，是港區主教最「頭痛」的事，他形容周願與不同人溝通，善於「傾得透徹」令人信服。

香港電台報導，天主教香港教區主教出缺兩年，上一任主教楊鳴章於2017年8月1日接替榮休主教湯漢樞機，但前年1月3日因肝衰竭病逝，終年73歲。當時年屆79歲的榮休主教湯漢樞機，獲教廷任命為宗座署理，主教一職自此出缺。其後一度盛傳接任人是被視為「開明派」的教區輔理主教夏志誠或被指較「親北京」的蔡惠民神父。

現時是耶穌會中華省省會長的周守仁表示，有關下任省會長的推選及任命，儘管在從速處理的情況下，仍需數月才能完成，預料結果最早10月才公布，他會繼續履行省會長的任務，直到繼任人準備接替。

反修例運動強調聆聽學生

周守仁近年多次就政治事件表態。前年反修例事件期間，他在社交媒體撰文指年輕一代為香港的未來以行動向港府表達訴求，使人動容。去年港區國安法生效後，身兼華仁書院校監的周守仁發信，表示學校不是政治組織，也非政治動員平台，提醒學生在社會及政治紛擾下，須注意行為的法律後果。

周守仁去年接受傳媒訪問表示，自己在八九民運時有上街，發現內心深處有「香港人」和「中國 人」的身分認同。他又說提出「香港獨立」是犯法，學生要知道法律後果，但也需要理解，為何有人認為香港需要「獨立」。

明報報導，周守仁去年11月接受明周訪問，稱世界沒有人是中立，「我話自己中立也是欺騙你」，但他會包容各種意見。他又形容自己是擔當橋梁角色，「我的言論可能兩面不討好，但是至少令橋樑兩端的人有機會走到中間，不然，這個社會就沒有前途」。

報導稱，研究天主教中國教會逾35年、樹仁大學新聞與傳播學系助理教授林瑞琪形容周守仁絕對是理想人選，「對香港的教友是好大的喜訊」。他稱2019年後，教會最大難題是黃、藍撕裂。他認為周守仁「肯聆聽別人意見、與人討論」，而周擁有心理學的學術背景，關心、諒解他人思想，相信他上任後可發揮優點。