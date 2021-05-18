香港反送中十一遊行 黎智英等10人認罪

香港民間人權陣線召集人陳皓桓（左二），香港社會民主連線秘書長吳文遠（右二），因涉前年「十一」遊行遭控組織及參與非法集結罪，17日開庭審理。他們在法院前拉起釋放政治犯布條。（歐新社）

2019年10月1日「11遊行 」案開審，民陣召集人陳皓桓、壹傳媒集團創辦人黎智英 等10名被告分别認罪，案件將繼續審理，到5月28日判刑。與此同時，香港 壹傳媒集團的股票昨天在香港交易所短暫停牌，以待發出關於集團創辦人黎智英資產遭保安局凍結的聲明。

2019年10月1日中共國慶日，民陣召集人陳皓桓、壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席楊森及何俊仁、支聯會祕書蔡耀昌等10名泛民主派人士，參與「沒有國慶，只有國殤」的遊行。後分別被控組織未經批准集結罪、煽惑他人明知而非法參與未經批准集結罪、參與未經批准集結罪。

這一案件昨天在香港區域法院開審，10人中包括陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲楷及蔡耀昌，承認於當日組織未經批准集結，10人同時被控明知而參與未經批准集結，只有吳文遠和蔡耀昌認罪。

法官胡雅文押後案件至18日繼續審理。法官24日將聽取求情，暫定5月28日判刑。

各被告的保釋問題亦會留待18日處理，除因其他案件而正還押的李卓人、梁國雄、何秀蘭及黎智英外，其餘被告均續准保釋外出。

黎智英、李卓人、梁國雄及何秀蘭，早前因其他案件分別被判囚8至18個月，何俊仁及楊森則獲判緩刑。

民主黨前主席楊森除本案外，另面對3宗案件，包括參與九龍遊行和64集會相關的兩案，他散庭後見記者時說，預計自己要入獄，呼籲香港政府讓市民用和平方式表達不滿，強調這有助政府了解民意、解決問題。

此外，據中央社報導，在香港交易所昨天開盤前，壹傳媒發出股票暫停買賣公告，以待發出大股東黎智英持股遭凍結的聲明。保安局局長14日公布，考慮到相關資料後，局方向黎智英發出凍結財產的書面通知，凍結其持有的壹傳媒股份，以及其擁有的3家公司在本地銀行帳戶內的財產。壹傳媒集團行政總裁張劍虹曾表示，集團運作不受影響。