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香港17天僅1宗無源頭 專家：清零有望

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨新增一宗新冠病毒輸入個案，過去17天僅1宗本地源頭不明確診，染疫4歲男童入院後檢測呈陰性。港府專家顧問袁國勇昨日說，香港有機會清零，暫不能說男童是假陽性，亦不能排除實驗室樣本污染，應先當為確診，盡快做多層追蹤，嘗試找出傳播鏈；如7至14天後男童體內沒出現抗體，就可能是假陽性，屆時再研究有何可能性。

明報報導，昨日唯一輸入個案為印尼抵港的25歲外傭，無病徵，在機場確診，另有少於5宗初步確診。上述4歲男童入院後病毒核酸和抗體檢測呈陰性。呼吸系統科專科醫生梁子超在港台節目表示，一般小童感染，會在身邊人找到源頭，但暫未有陽性個案，如男童未來沒對病毒或抗體呈陽性，就不能排除是假陽性。

據報導，當局相信5月7日列源頭不明的華大基因文職員工沒染病毒。倘4歲童證實假陽性，意味過去17日沒源頭不明個案。澳門特首賀一誠上月稱，港澳恢復通關前提是香港連續14天無確診。

報導稱，袁國勇稱香港有機會清零，但很多市民認為可能清零而不打疫苗，是錯誤想法。他說自己去年說如香港不做好預防工作，將有兩成人口、150萬人感染，如1%人死亡、即1.5萬人死，當時被指危言聳聽，惟情况正在美國及印度發生。他呼籲市民盡快打疫苗，另擔心香港接種率低會影響疫苗供應，指很多地方有錢買疫苗，為何供應商要向香港提供疫苗。

香港 疫苗 檢測

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