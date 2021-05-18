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港星旅遊氣泡2度延後 日、星、馬等7國21日起禁入境

香港特派員李春／香港18日電
香港再收緊從台灣抵港檢疫安排。圖為旅客推著嬰兒車搭乘台灣航班抵達香港機場。（中新社資料照片）
香港再收緊從台灣抵港檢疫安排。圖為旅客推著嬰兒車搭乘台灣航班抵達香港機場。（中新社資料照片）

香港新加坡的「航空旅遊泡泡」，宣布第二度押後啟動。港府收緊台灣抵港人士檢疫要求，有醫療界人士要求當局對台灣抵港人士畫一檢疫21天。此外，港府21日由新加坡、日本、馬來西亞等7國的非香港居民將不會獲准入境。

港府對這一要求暫未表態，但宣布延後與新加坡的「航空旅遊泡泡」啟動日期，因應新加坡近期的疫情，決定延後原定26日啟動的「航空旅遊泡泡」，兩地政府會繼續密切留意疫情發展，將保持溝通，互相通報統計數據，審視發展，決定「航空旅遊泡泡」的啟航安排，在6月13日或之前作出進一步公布。

香港當局強調，兩地政府仍非常期望在採取一系列嚴謹的公共衛生措施下，透過「航空旅遊泡泡」逐步有序地恢復跨境往來。新加坡交通部長易華仁說，雙方一直致力在安全情況下啟動旅遊泡泡，鑑於新加坡最近出現多宗源頭不明的確診個案，新加坡暫時未能滿足啟動旅遊泡泡的條件，因此雙方同意推遲啟動日期，以保護兩地旅客和公眾的健康。

港府已進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求，所有登機當天或之前14天曾逗留台灣的香港居民，須持有陰性檢測證明，其中未完成接種疫苗人士須於指定檢疫酒店隔離21天，完成接種疫苗人士須在指定酒店檢疫14天。

香港呼吸系統科專科醫生梁子超則建議港府當局，不論是否已接種疫苗，畫一要求所有從台灣抵港人士強制檢疫21天，相信會較穩妥。

香港新聞組／香港18日電

明報報導，旅遊界議員姚思榮認為香港最急切的並不是要啟動旅遊氣泡，而是要確診「清零」，再與澳門及內地通關；又指港府早前稱有與紐西蘭、澳洲等地商討恢復往來，故不必拘泥首個氣泡是否與新加坡建立。

另據香港電台報導，港府宣布，21日起收緊由新加坡、阿根廷、義大利、日本、肯亞、馬來西亞及荷蘭抵港人士的檢測及檢疫要求，由相關地區抵港的非香港居民將不會獲准入境。

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