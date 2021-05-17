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17萬香港公僕簽署聲明 港澳辦「點讚」

香港新聞組／香港17日電

港澳辦昨天表示，近日香港完成公務員宣誓、簽署聲明擁護「基本法」及效忠港府的安排，立法會亦通過涉及區議員宣誓的條例草案，認為標誌著涵蓋行政長官、政治委任官員、公務員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官、其他司法人員，以及區議員在內較為系統的香港公職人員宣誓效忠制度，已經建立並付諸實施，屬香港特區政權建設的重要里程碑。

香港電台報導，港澳辦發言人表示，高興地看到目前17萬名港府公務員簽署聲明及完成宣誓，認為充分說明絕大多數公務員擁護「一國兩制」方針、遵守香港特區憲制秩序、維護憲法和「基本法」權威，亦願意為香港市民服務，並為維護香港長期繁榮穩定而努力工作，形容要為他們「點讚」。

港澳辦認為，特區公務員不僅要為香港市民服務，而且承擔維護國家主權、安全及發展利益，維護香港長期繁榮穩定的職責，責任重大，所以作為特區重要管治力量的公務員，必須真心誠意擁護「基本法」、效忠中國及香港特區，支持行政長官領導下的特區港府工作。港澳辦批評，特別在「修例風波」以來，極少數「反中亂港」分子利用制度漏洞，混入公務員隊伍，以所謂「政治中立」為幌子，消極或拒絕執行法定職責，濫用職權支持或包庇「港獨」、「黑暴」及「攬炒」活動，公然以公務員名義參與反港府的非法遊行集會，甚至以罷工等激烈方式，對抗最高國家權力機關作出的決定。

港澳辦指有關行為絕不能容許，形容屬於違背政治倫理，嚴重衝擊國家安全和香港繁榮穩定、挑戰特區憲制秩序、毒化香港社會政治風氣的行為，相信完善有關宣誓效忠的制度，清晰劃出從政者不可逾越的政治底線，有力強化「愛國愛港者治港」的政治規矩。

香港 遊行 中國

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