黎智英遭凍結資產 梁振英促香港壹傳媒揭影響

保安局凍結壹傳媒集團創辦人黎智英持有的壹傳媒股份，全國政協副主席梁振英要求壹傳媒董事局於17日開市前發通告交代事件影響。（中通社資料照片）

黎智英 持有的七成一壹傳媒股票，及其三家私人公司戶口，14日遭保安局引用香港國安法凍結。全國政協副主席、前特首梁振英昨發帖文，要求壹傳媒董事局於今日開市前發通告交代事件影響。香港投資者學會主席譚紹興表示，若壹傳媒集團今日未能發公告應停牌。

保安局凍結壹傳媒集團創辦人黎智英持有的壹傳媒股份，全國政協副主席梁振英要求壹傳媒董事局於17日開市前發通告交代事件影響。（中新社資料照片）

明報報導，梁振英昨於臉書發帖文「尋」壹傳媒董事局，稱壹傳媒是上市公司、連年嚴重虧損，靠持有71%股票的黎智英「非商業性巨額貸款 的支持」，認為若無黎的資金，壹傳媒集團隨時倒閉。梁稱，壹傳媒董事局有責任在今日開市前發正式通告，回應如何評估黎被長期監禁對業務影響、黎資產被凍結對壹傳媒借貸資金的意願和能力有否受影響、董事局如何研判蘋果 日報被傳7月1日前將被取締等問題。

黎智英資產遭凍結，壹傳媒營運資金等問題惹外界關注。圖為蘋果日報外景。（中通社資料照片）

據報導，蘋果日報14日引述壹傳媒行政總裁張劍虹稱，黎被凍結資產事件與集團的戶口完全無關，集團及蘋果日報運作及資金絕不受影響。

譚紹興：開市前未公告 應停牌

報導稱，譚紹興回覆查詢稱，壹傳媒若在今日開市前都無董事局公告解釋黎被凍結資產對業務影響，應停牌作告示。他表示，港交所和證監會等監管機構若認為壹傳媒暫不適合買賣，也可將其停牌。他又說，壹傳媒主要「水喉」是黎智英，黎的案件必定影響銀行對壹傳媒集團貸款信心。