香港官員半年提13次「假新聞」 學者憂打壓傳媒

香港 特首林鄭月娥 日前表示，港府正研究其他地方做法，以制定「假新聞法」，打擊「錯誤信息、仇恨言論和謊言」，而她與警務處長鄧炳強等過去半年至少13次在公開場合提及「假新聞」。香港學者認為，官員言論予人「立法目的是針對傳媒」之感，記協主席楊健興則表示，現未見到失實信息對社會有嚴重影響，致當局非立法不可。

明報報導，翻查資料，鄧炳強過去半年最少8次在立法會會議、傳媒訪問等公開場合，提及「假新聞」，又稱「『假新聞』與國家安全直接有關係」。記協主席楊健興說，過往香港對媒體盡量少規限，他反對港府訂立「假新聞法」，稱現未見到失實信息對社會有嚴重影響，致當局非立法不可，認為港府提出立法「政治味道濃」，擔心日後若當局認為傳媒報導使公眾憎恨港府，新法或成為當局針對媒體的武器。

港大新聞及傳媒研究中心實務副教授鍛治本正人認為，「假新聞」難以界定，若法例定義空泛，「官方可任意演繹任何內容」。報導指出，鍛治本正人稱，若「假新聞法」條文如「港區國安法」般空泛，市民日後說話將有更多自我審查。他表示，傳媒出版新聞、評論、八卦等，內容眾多「不可能以同一方式處理」，他憂慮立法後，傳媒刊發的所有內容均落入法網，「這是極恐怖，電視劇是否不可再寫壞警察 ？因為有人相信是真，可能已犯法」。他強調並非完全反對規管假信息，認為若涉及天災、健康衛生，或仇恨言論都應受規管。

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機則形容，立法規管「假新聞」是極端方法，最壞情況是有人濫用打擊新聞界，媒體自我審查，若新聞非「100%有把握」則不報導。報導稱，蘇鑰機以消毒為喻，好壞也清掉，「殺埋好的菌，什麼都沒有」。蘇認為，想透過立法消除假信息「好simplistic（過分簡化）」，「你認真坐低找人研究就發覺（立法規管假新聞）後患無窮」。