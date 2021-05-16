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不介入政治選舉 港紅十字會拒出任選委

香港特派員李春／香港16日電
香港紅十字會以不介入政治選舉為由拒出任選委。圖為幾位香港紅十字會工作人員在四川為災區人民帶去一些藥品。（新華社資料照片）
香港紅十字會以不介入政治選舉為由拒出任選委。圖為幾位香港紅十字會工作人員在四川為災區人民帶去一些藥品。（新華社資料照片）

香港選舉制度改變，原特首選舉委員會也改變組成方及擴展功能，新獲當然選委席位的香港紅十字會，以不介入政治選舉為由拒收。港府轉將席位派給人體器官移植委員會。

香港紅十字會原本在修改選舉制度後，屬於醫學及衞生服務界15席當然選委之一，選委應由其秘書長出任。港府食物及衛生局稱，人大常委會修改選舉制度後，醫學界及衞生服務界將合併為醫療衞生界，其中香港紅十字會秘書長為15名當然選委之一，局方支持接納紅十字會的要求。

港府政制及內地事務局14日向立法會提交文件，指接獲香港紅十字會致信，主動要求「除名」。香港紅十字會是5月6日去信香港政府，強調該會的使命和角色是提供人道服務，任何時候都不會參與政治、種族、宗教或意識形態討論，包括不會參加公開選舉，要求當局除去當然委員席位。

香港當局稱，會尊重香港紅十字會決定，但認為當然選委有重要性，在考慮廣泛代表性、與界別有密切聯繫、奉行「愛國者治港」原則後，決定改由人體器官移植委員會主席取代。

香港紅十字會成立於1950年，其後作為國際紅十字與紅新月運動在香港代表組織，積極推動社群，本著人道理念與志願服務精神，竭力保護生命、關懷傷困。1976年起依據「香港紅十字會條例」，成為香港法定團體。

據國際紅十字會規定，一個國家只能有一個屬會作為代表，並必須建立在獨立國家的領土之內。香港紅十字會成立時香港是英國殖民地，因此它便成為英國紅十字會的分會。當時香港紅十字會又稱為「英國紅十字會（香港分會）」。目前香港紅十字會作為中國紅十字會一個享有高度自治的地方分會。

香港紅十字會現任秘書長蘇婉嫻曾任香港紅十字會國際及賑災服務部主管。香港人體器官移植委員會現任主席黃幸怡，是美心食品有限公司的前顧問及法律總監。

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