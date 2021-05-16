我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

4歲童確診 港7天零無源破功 不排除隱形傳播

香港新聞組／香港16日電
香港連續七天無不明源頭本地個案的紀錄斷纜，15日一名四歲男童確診，可能成為至今年紀最小的源頭不明個案患者。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港連續七天無不明源頭本地個案的紀錄斷纜，15日一名四歲男童確診，可能成為至今年紀最小的源頭不明個案患者。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港連續七天無不明源頭本地個案的紀錄斷纜（意即未延續），昨日一名四歲男童確診，可能成為至今年紀最小的源頭不明個案患者。該名四歲男童就讀於何文田漢師幼稚園（龍總），其病毒量偏低，未有抗體。衞生防護中心初步推斷他感染途徑可能是學校或家人，逾20名幼稚園師生會被送往指定酒店檢疫。

香港文匯報報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會表示，香港昨日新增3宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地不明源頭個案，以及兩宗外傭輸入個案。另有少於5宗初步確診，多為輸入個案。

據報導，唯一本地個案，患者為四歲男童，就讀何文田漢師幼稚園（龍總）的K1B班，於12日最後上堂，並在當晚發燒及喉嚨痛。翌日，他到青衣楊超發診所求診，下午交樣本，檢測結果呈陽性，CT值超過30，顯示其病毒量少。張竹君表示，男童帶病毒量較少，無法驗出是否涉變種病毒，她初步推斷男童感染途徑可能是學校或家人。

該名男童所就讀班級約有17名學生及數名教師共逾20人需要檢疫。由於檢疫者以兒童為主，衞生署將安排他們到指定酒店而非檢疫中心進行隔離14天，家長亦可陪同。

報導說，該男童有兩個住址，輪流居住在何文田怡景大廈及石硤尾白田邨第十三座，有五名至六名同住家人，包括祖母和外婆等，家中沒有聘用外傭。

何文田漢師幼稚園（龍總）辦學團體負責人鄭啟然透露，該確診男童已退燒，情況穩定。他表示，該校得悉是次事件後，已成立應變小組統籌各項工作，昨日已安排專業清潔公司深層消毒，並由昨日起停課至本月29日。男童班主任最新檢測結果也呈陰性，同班同學暫時情況良好。

有專家形容，幼稚園學生確診是一個警訊，認為特區政府應密切留意情況，以決定是否如期在24日全港學校恢復半天面授課堂安排。

明報報導，男童的父母均為食肆員工須定期檢測，且近期結果陰性，加上男童入院後病毒核酸和抗體檢測均呈陰性，政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前未能排除有可能是再現假陽性個案，還是香港再出現隱形傳播鏈，需繼續觀察有關個案會否驗出抗體和有否引起擴散。

檢測 香港 變種病毒

上一則

縱橫地產界40載 港百億鋪王鄧成波辭世

下一則

中國學生因父親身分被拒美簽 華春瑩：破壞兩國交往

延伸閱讀

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

港星旅遊泡泡難吹起 經濟復甦路仍遙

港星旅遊泡泡難吹起 經濟復甦路仍遙
港連7天0本地個案 台赴港檢疫將收緊

港連7天0本地個案 台赴港檢疫將收緊
台灣本土新增29例 各縣市嚴加管制

台灣本土新增29例 各縣市嚴加管制

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國國家主席習近平（左）與母親齊心。（央視網）

央視披露習和母親故事 母曾告誡習「高處不勝寒」

2021-05-09 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾