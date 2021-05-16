4歲童確診 港7天零無源破功 不排除隱形傳播

香港連續七天無不明源頭本地個案的紀錄斷纜，15日一名四歲男童確診，可能成為至今年紀最小的源頭不明個案患者。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 連續七天無不明源頭本地個案的紀錄斷纜（意即未延續），昨日一名四歲男童確診，可能成為至今年紀最小的源頭不明個案患者。該名四歲男童就讀於何文田漢師幼稚園（龍總），其病毒量偏低，未有抗體。衞生防護中心初步推斷他感染途徑可能是學校或家人，逾20名幼稚園師生會被送往指定酒店檢疫。

香港文匯報報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會表示，香港昨日新增3宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地不明源頭個案，以及兩宗外傭輸入個案。另有少於5宗初步確診，多為輸入個案。

據報導，唯一本地個案，患者為四歲男童，就讀何文田漢師幼稚園（龍總）的K1B班，於12日最後上堂，並在當晚發燒及喉嚨痛。翌日，他到青衣楊超發診所求診，下午交樣本，檢測 結果呈陽性，CT值超過30，顯示其病毒量少。張竹君表示，男童帶病毒量較少，無法驗出是否涉變種病毒 ，她初步推斷男童感染途徑可能是學校或家人。

該名男童所就讀班級約有17名學生及數名教師共逾20人需要檢疫。由於檢疫者以兒童為主，衞生署將安排他們到指定酒店而非檢疫中心進行隔離14天，家長亦可陪同。

報導說，該男童有兩個住址，輪流居住在何文田怡景大廈及石硤尾白田邨第十三座，有五名至六名同住家人，包括祖母和外婆等，家中沒有聘用外傭。

何文田漢師幼稚園（龍總）辦學團體負責人鄭啟然透露，該確診男童已退燒，情況穩定。他表示，該校得悉是次事件後，已成立應變小組統籌各項工作，昨日已安排專業清潔公司深層消毒，並由昨日起停課至本月29日。男童班主任最新檢測結果也呈陰性，同班同學暫時情況良好。

有專家形容，幼稚園學生確診是一個警訊，認為特區政府應密切留意情況，以決定是否如期在24日全港學校恢復半天面授課堂安排。

明報報導，男童的父母均為食肆員工須定期檢測，且近期結果陰性，加上男童入院後病毒核酸和抗體檢測均呈陰性，政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前未能排除有可能是再現假陽性個案，還是香港再出現隱形傳播鏈，需繼續觀察有關個案會否驗出抗體和有否引起擴散。