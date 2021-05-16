縱橫地產界40載 港百億鋪王鄧成波辭世

鄧成波。（取材自ps.hket.com）

高峰期坐擁逾200項工商舖物業的一代「舖王」鄧成波14日辭世，享壽88歲。公開資料顯示，2021年2月25日，鄧成波以47.5億美元（約368億港元）財富位列「2021富比世 中國香港 富豪榜」第19位，「富比世全球富豪榜」第608位。

香港01報導，鄧成波於5歲喪父，16歲時做了電燈學徒，到19歲時改行做霓虹光管招牌的學徒，60年代起於長沙灣開舖做霓虹光管招牌的生意；40歲開始炒賣樓花。據了解，他持有至少逾200項工商舖物業；據陞域集團網頁資料顯示，集團夥拍鄧成波家族，共同管理總值730億元房地產組合。

明報報導，鄧成波離世消息頗為突然，他與鄧耀昇兩個月前才接受媒體訪問，談到財困時還很有信心表示「力爭谷底反彈」，鄧氏家族昨日發表聲明，未說明鄧成波辭世原因。

人稱「波叔」的鄧成波自70年代起活躍於商舖買賣40餘年，為人極其低調，近年積極提攜孻子鄧耀昇作接班人，父子銳意大展拳腳，並擴大酒店業、餐飲、銀齡等生意，家族業務數年間急速擴張。但好景不常，2019年社運及去年疫情 打擊，重創正擴展的業務，令家族生意周轉不靈。

為解決資金周轉，去年下半年起鄧成波開始接連放售物業套現。起初先沽出核心區貴重物業，及至今年亦出售二線商舖及工廈物業，自去年下半年以來，放售物業價值高逾100億港元（約12.9億美元），部分需要蝕讓離場。

鄧氏離世前不足一周，更委託代理放售九龍城聯合道一籃子物業，包括聯合道18號長者服務式住宅蔚盈軒，合共市值約25億港元（約3.2億美元）。