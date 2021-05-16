我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

縱橫地產界40載 港百億鋪王鄧成波辭世

香港新聞組／香港16日電
鄧成波。（取材自ps.hket.com）
鄧成波。（取材自ps.hket.com）

高峰期坐擁逾200項工商舖物業的一代「舖王」鄧成波14日辭世，享壽88歲。公開資料顯示，2021年2月25日，鄧成波以47.5億美元（約368億港元）財富位列「2021富比世中國香港富豪榜」第19位，「富比世全球富豪榜」第608位。

香港01報導，鄧成波於5歲喪父，16歲時做了電燈學徒，到19歲時改行做霓虹光管招牌的學徒，60年代起於長沙灣開舖做霓虹光管招牌的生意；40歲開始炒賣樓花。據了解，他持有至少逾200項工商舖物業；據陞域集團網頁資料顯示，集團夥拍鄧成波家族，共同管理總值730億元房地產組合。

明報報導，鄧成波離世消息頗為突然，他與鄧耀昇兩個月前才接受媒體訪問，談到財困時還很有信心表示「力爭谷底反彈」，鄧氏家族昨日發表聲明，未說明鄧成波辭世原因。

人稱「波叔」的鄧成波自70年代起活躍於商舖買賣40餘年，為人極其低調，近年積極提攜孻子鄧耀昇作接班人，父子銳意大展拳腳，並擴大酒店業、餐飲、銀齡等生意，家族業務數年間急速擴張。但好景不常，2019年社運及去年疫情打擊，重創正擴展的業務，令家族生意周轉不靈。

為解決資金周轉，去年下半年起鄧成波開始接連放售物業套現。起初先沽出核心區貴重物業，及至今年亦出售二線商舖及工廈物業，自去年下半年以來，放售物業價值高逾100億港元（約12.9億美元），部分需要蝕讓離場。

鄧氏離世前不足一周，更委託代理放售九龍城聯合道一籃子物業，包括聯合道18號長者服務式住宅蔚盈軒，合共市值約25億港元（約3.2億美元）。

富比世 香港 疫情

上一則

不介入政治選舉 港紅十字會拒出任選委

下一則

4歲童確診 港7天零無源破功 不排除隱形傳播

延伸閱讀

購買投資房策略及物業管理

購買投資房策略及物業管理
如何投資房地產信託（REITs）

如何投資房地產信託（REITs）
遏制非法傾倒垃圾 奧克蘭「大塊頭聚會」重啟

遏制非法傾倒垃圾 奧克蘭「大塊頭聚會」重啟

物業繼承法規改變 加州掀轉移潮

物業繼承法規改變 加州掀轉移潮

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國國家主席習近平（左）與母親齊心。（央視網）

央視披露習和母親故事 母曾告誡習「高處不勝寒」

2021-05-09 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾