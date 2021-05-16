憂遭國安法對待？ 港民主派18區聯絡會議停運作

由民主派組成的「18區民主派聯絡會議」15日宣布停止運作。（取材自臉書）

有關區議員等公職人員宣誓的條例草案上周三在立法會通過，港府立例要求區議員宣誓效忠，訂明DQ準則，觸發區議員辭職潮。18區民主派區議員去年組成的「18區民主派聯絡會議」，昨天在臉書 發文宣布，近日政治形勢變化不定，各區議員需在地區投放更多精力，正式停止運作。

立場新聞報導，「18區民主派聯絡會議」在臉書發文指，一直推動各區議會地區交流，以非組織形式存在，惟綜觀過去一年，各區就地區民生議題已有交流，因此「民主派聯絡會議亦到功成身退之時」。

明報報導，民主派在2019年區議會選舉大勝後，組成「18區民主派聯絡會議」，就不同議題共同發聲明和行動。曾任輪任召集人的離島區議員梁國豪表示，聯絡會議在去年底開最後一次記者會後，已無其他合作，他說雖然聯絡會議一直以非組織名義進行，討論的議題亦不犯法，但擔心政權用「港區國安法」以國安為名針對，舉例民陣與警方合作多時亦被指是非法社團。他稱，即使聯絡會議停運，但日後民生問題有需要也會有跨區合作。

另外，民主黨 主席羅健熙和民建聯立法會議員梁志祥昨日出席港台節目「星期六問責」，羅批評，有關公職人員宣誓的法例條文列出違反宣誓要求的「負面清單」，部分語焉不詳，例如何謂「作出損害香港 整體利益的行為」等。梁志祥則認為阻礙會議進行是損害香港的利益，又認為正在還押的區議員也有權宣誓。