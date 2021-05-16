我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

憂遭國安法對待？ 港民主派18區聯絡會議停運作

香港新聞組／香港16日電
由民主派組成的「18區民主派聯絡會議」15日宣布停止運作。（取材自臉書）
由民主派組成的「18區民主派聯絡會議」15日宣布停止運作。（取材自臉書）

有關區議員等公職人員宣誓的條例草案上周三在立法會通過，港府立例要求區議員宣誓效忠，訂明DQ準則，觸發區議員辭職潮。18區民主派區議員去年組成的「18區民主派聯絡會議」，昨天在臉書發文宣布，近日政治形勢變化不定，各區議員需在地區投放更多精力，正式停止運作。

立場新聞報導，「18區民主派聯絡會議」在臉書發文指，一直推動各區議會地區交流，以非組織形式存在，惟綜觀過去一年，各區就地區民生議題已有交流，因此「民主派聯絡會議亦到功成身退之時」。

明報報導，民主派在2019年區議會選舉大勝後，組成「18區民主派聯絡會議」，就不同議題共同發聲明和行動。曾任輪任召集人的離島區議員梁國豪表示，聯絡會議在去年底開最後一次記者會後，已無其他合作，他說雖然聯絡會議一直以非組織名義進行，討論的議題亦不犯法，但擔心政權用「港區國安法」以國安為名針對，舉例民陣與警方合作多時亦被指是非法社團。他稱，即使聯絡會議停運，但日後民生問題有需要也會有跨區合作。

另外，民主黨主席羅健熙和民建聯立法會議員梁志祥昨日出席港台節目「星期六問責」，羅批評，有關公職人員宣誓的法例條文列出違反宣誓要求的「負面清單」，部分語焉不詳，例如何謂「作出損害香港整體利益的行為」等。梁志祥則認為阻礙會議進行是損害香港的利益，又認為正在還押的區議員也有權宣誓。

香港 臉書 民主黨

上一則

疫期上網課 逾半香港學生愛打機 6成家長有壓力

下一則

不介入政治選舉 港紅十字會拒出任選委

延伸閱讀

國安法首例 港凍結黎智英4500萬美元資產

國安法首例 港凍結黎智英4500萬美元資產
香港通過公職人員宣誓條例 列9條紅線

香港通過公職人員宣誓條例 列9條紅線
香港立法會通過條例 規定區議員要宣誓 21日生效

香港立法會通過條例 規定區議員要宣誓 21日生效
王百羽辭區議員 民協留守區議會

王百羽辭區議員 民協留守區議會

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國國家主席習近平（左）與母親齊心。（央視網）

央視披露習和母親故事 母曾告誡習「高處不勝寒」

2021-05-09 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾