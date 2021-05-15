黎智英資產遭凍結 記協：新聞業大震盪 員工：謹守崗位

黎智英資產遭凍結，壹傳媒工會重申，員工會謹守崗位，圖為壹傳媒大樓。（中新社資料照片）

壹傳媒創辦人黎智英資產遭凍結，香港 記協主席楊健興認為，對整個行業，都會造成很大的心理震盪。壹傳媒工會昨晚重申，員工會謹守崗位。有不願具名的蘋果 日報員工表示，同事之間對公司狀况都有心理準備，沒有太大恐慌，會如常工作。

明報報報導，警方去年8月以涉嫌違反「港區國安法 」及串謀欺詐等罪名拘捕黎智英等10人，並派出200名警員到將軍澳壹傳媒總部大樓蒐證，外界已憂慮壹傳媒及蘋果的前路。

最近警務處長鄧炳強多次不點名批評，又稱如媒體違反「港區國安法」，警方有證據會拘捕或檢控。記協主席楊健興認為，這次事件清楚看到國安法的威力，「正是當初國安法一出，傳媒好擔心會被用作武器，對付媒體和異見聲音，這令人擔心」。他認為警務處長鄧炳強連日批評蘋果，亦有提及引用國安法，很易令傳媒工作者、甚至公眾質疑這次事件涉及的政治考慮。被問這是否取締蘋果第一步，楊說難以估計。

據報導，關注人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）表示，黎智英因批評中共和爭取民主而入獄，北京沒有經過正當程序便引用港區國安法凍結其財產，屬濫用權力，破壞法治，亦破壞香港作為國際金融中心的地位，從今以後，無人能確定誰會是下個被沒收財產的人。