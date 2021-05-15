我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

港星旅遊泡泡難吹起 經濟復甦路仍遙

香港特派員李春／香港15日電
香港政府14日公布，經修訂後香港首季經濟按年增長7.9%，較預先估計數字上調0.1個百分點。圖為香港中環。（中通社）
香港政府14日公布，經修訂後香港首季經濟按年增長7.9%，較預先估計數字上調0.1個百分點。圖為香港中環。（中通社）

香港人出港透透氣的幻想，又一次破滅，香港跟新加坡間的「航空旅遊泡泡」，再一次臨陣破滅。有意思的是人出不去進不來，香港經濟倒是大升，那是貨物來來去去得多了。

香港和新加坡官員再度發聲，說兩地間的「航空旅遊泡泡」，因新加坡疫情再起，很有可能無法開啟。根據之前兩地的協定，如果新加坡或香港的無關聯本地個案七天移動平均數字超過五宗，泡泡計畫就會暫停至少14天。兩地原訂5月中旬實施泡泡計畫，但因應香港疫情推到5月26日，現在又因新加坡疫情，要下星期宣布推到何時。

不過這又一次停止開啟「航空旅遊泡泡」計畫，與上次不同是，好多人已訂好機票酒店或旅行團。香港觀光業人士說，香港去新加坡的四日團，過去收費約4000港元（約517美元），但現時泡泡機位有限下，團費要近1萬2000港元。

好不容易跟新加坡談好又告吹，觀光業人士希望港府堅持走泡泡的道路方向，用類似方式打開其他國家和地區的門戶。但現在看來這只是個良好願望，港府說洽談泡泡的地方如紐西蘭都沒回音，跟大陸方面談廣東等地不僅沒有回音，深圳還提高了強制檢疫的時間要求。至於澳門，港府剛說要跟澳門商量，澳門特首立即說，香港要待14天確診個案清零才有商量，結果香港數著手指有兩三天清零又反覆了。

香港基本上已等同封關，但沒有封港，所以香港經濟還大升。港府公布首季經濟數據，說在連續六季收縮後，香港經濟明顯復甦，增長了7.9%，經調整後首季經濟按季增長5.4%。

封關的意思是人不能來去，不封港的意思是貨可繼續進出。香港經濟今年首季大增，除了對照的基數較低外，還因貨物進出大增。

港府經濟顧問歐錫熊承認，香港首季經濟高增長，但經濟復甦不平衡，首季本地生產總值增幅明顯，是由於貨物出口強勁增長帶動，但香港本地不少經濟環節，因為疫情威脅及旅遊業冰封，仍面對頗為困難的經營環境，比如首季零售業銷貨量及食肆（餐飲）收益與經濟衰退前比較，仍大減了三成，經濟活動離完全復甦，距離仍遠。

香港 新加坡 疫情

上一則

香港首季GDP上升7.9% 終止連6季收縮

下一則

龍捲風襲擊武漢、江蘇 12死429傷

延伸閱讀

黎智英壹媒資產遭港保安局凍結 逾3800萬美元

黎智英壹媒資產遭港保安局凍結 逾3800萬美元
新加坡果斷抗疫 宣布再度回到封城狀態一個月

新加坡果斷抗疫 宣布再度回到封城狀態一個月
香港一年來逾1800公務員離職 創14年新高

香港一年來逾1800公務員離職 創14年新高
香港通過公職人員宣誓條例 列9條紅線

香港通過公職人員宣誓條例 列9條紅線

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國國家主席習近平（左）與母親齊心。（央視網）

央視披露習和母親故事 母曾告誡習「高處不勝寒」

2021-05-09 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定