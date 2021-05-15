港星旅遊泡泡難吹起 經濟復甦路仍遙

香港政府14日公布，經修訂後香港首季經濟按年增長7.9%，較預先估計數字上調0.1個百分點。圖為香港中環。（中通社）

香港 人出港透透氣的幻想，又一次破滅，香港跟新加坡 間的「航空旅遊泡泡」，再一次臨陣破滅。有意思的是人出不去進不來，香港經濟倒是大升，那是貨物來來去去得多了。

香港和新加坡官員再度發聲，說兩地間的「航空旅遊泡泡」，因新加坡疫情 再起，很有可能無法開啟。根據之前兩地的協定，如果新加坡或香港的無關聯本地個案七天移動平均數字超過五宗，泡泡計畫就會暫停至少14天。兩地原訂5月中旬實施泡泡計畫，但因應香港疫情推到5月26日，現在又因新加坡疫情，要下星期宣布推到何時。

不過這又一次停止開啟「航空旅遊泡泡」計畫，與上次不同是，好多人已訂好機票酒店或旅行團。香港觀光業人士說，香港去新加坡的四日團，過去收費約4000港元（約517美元），但現時泡泡機位有限下，團費要近1萬2000港元。

好不容易跟新加坡談好又告吹，觀光業人士希望港府堅持走泡泡的道路方向，用類似方式打開其他國家和地區的門戶。但現在看來這只是個良好願望，港府說洽談泡泡的地方如紐西蘭都沒回音，跟大陸方面談廣東等地不僅沒有回音，深圳還提高了強制檢疫的時間要求。至於澳門，港府剛說要跟澳門商量，澳門特首立即說，香港要待14天確診個案清零才有商量，結果香港數著手指有兩三天清零又反覆了。

香港基本上已等同封關，但沒有封港，所以香港經濟還大升。港府公布首季經濟數據，說在連續六季收縮後，香港經濟明顯復甦，增長了7.9%，經調整後首季經濟按季增長5.4%。

封關的意思是人不能來去，不封港的意思是貨可繼續進出。香港經濟今年首季大增，除了對照的基數較低外，還因貨物進出大增。

港府經濟顧問歐錫熊承認，香港首季經濟高增長，但經濟復甦不平衡，首季本地生產總值增幅明顯，是由於貨物出口強勁增長帶動，但香港本地不少經濟環節，因為疫情威脅及旅遊業冰封，仍面對頗為困難的經營環境，比如首季零售業銷貨量及食肆（餐飲）收益與經濟衰退前比較，仍大減了三成，經濟活動離完全復甦，距離仍遠。