香港首季GDP上升7.9% 終止連6季收縮

香港14日發表2021年第一季經濟報告和2021年第一季度的生產總值修訂數字，本地生產總值按年增長7.9%，整體貨物出口在第一季按年實質飈升30.2%。圖為香港葵湧貨櫃碼頭。（ 中新社資料照片）

香港 經濟在第一季明顯復甦，政府昨公布首季GDP修訂數字，實質本地生產總值錄得7.9%的可觀按年增長，較早前7.8%的預估數字高0.1個百分點，結束連續六季收縮。經季節性調整後按季增長5.4%，連續三季上升。

不過，經濟復甦不平均，個別經濟環節仍受疫情 打擊，整體經濟活動也低於衰退前水平。政府經濟顧問歐錫熊昨表示，由於與疫情相關的不確定性仍高，今年經濟增長預測維持3.5%至5.5%，如果疫情穩定，可望接近預測範圍的上限。

文匯報報導，據政府公布，受惠於由內地及美國 帶動的環球經濟復甦，香港整體貨物出口在第一季按年實質飆升30.2%。同時，隨著外圍環境好轉和區內貿易往來暢旺，跨境運輸和商業服務有所改善，金融服務輸出繼續增長，服務輸出實質按年跌幅顯著收窄至8.1%。私人消費開支在第一季按年實質輕微增長1.6%，整體投資開支持續按年實質溫和增長4.5%，住宅售價轉為上升2%，失業率回落至6.8%。

歐錫熊昨指出，環球經濟復甦主要由中國內地和美國帶動，目前勢頭不錯，短期有利香港貨物出口表現，連帶服務輸出亦有所改善。不過第二季貨物出口未必有第一季般強勁，暫時看4月出口至亞洲地區的情況相當好，短期出口表現料不俗。

據報導，私人消費方面，留意到4至5月消費市場趨活躍，而且有消費券推出的刺激下，相信第二至三季會續改善，不過受疫情威脅及旅遊業冰封下，首季零售業銷貨量及食肆收益與經濟衰退前比較仍減少30%，加上失業率仍然高企，工資升幅為逾10年來最慢，住戶入息中位數顯著下跌7.9%，這些因素都影響消費者信心。他補充，即使今年經濟增長達到5.5%，仍較2018年GDP高位低2.6個百分點，未能達到完全復甦。

歐錫熊續指，隨著本地疫情減退，營商氣氛近期已有改善， 政府多項紓緩措施的支持下，應有助內部需求在未來一段時間繼續改善。