港連7天0本地個案 台赴港檢疫將收緊

香港衛生署衛生防護中心14日公布，香港新增一宗新冠肺炎確診病例，該病例為輸入病例。圖為香港尖沙咀市民出行。（中新社）

台灣 當地疫情轉差，港府宣布，將刊憲由本月16日起要求所有到港當天或之前14天，曾逗留台灣的抵港人士，必須於指定檢疫酒店接受強制檢疫，不得家居檢疫，以減低病毒進入社區的機會。此外，新加坡近日疫情反彈，港府說，原定本月26日啟動的香港 和新加坡「旅遊氣泡」，很大可能無法如期啟動。

香港電台報導，香港昨日新增一宗新冠肺炎確診個案，屬輸入病例，是連續七天未有錄得不明源頭的本地感染個案。

食物及衞生局局長陳肇始昨天宣布，因應台灣近日疫情發展，特區政府將限制台灣抵港人士，必須在指定酒店強制檢疫14天，不能接受家居檢疫。

而政府發言人說，有關人士需要在登機時，出示在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書，抵港後仍須於機場接受檢測 ，確認檢測陰性結果後，則須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。接受14天強制檢疫的人士，需在檢疫期間接受3次檢測，並在抵港後第16及第19天接受強制檢測。

發言人又指，已完成接種疫苗而接受7天強制檢疫的人士，則須於檢疫期間接受兩次檢測，於其後7天自行監察，並在抵港後第12天接受強制檢測。

至於曾於台灣逗留並已抵港接受家居強制檢疫的人士，政府將發出強制檢測通告，要求相關人士必須於家居檢疫完成後接受強制檢測，即在抵港後第16及第19天接受強制檢測。