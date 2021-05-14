香港一年來逾1800公務員離職 創14年新高

香港在2020至2021年度，有超過1800名公務員辭職，創14年新高。圖為公務員宣誓擁護「中華人民共和國香港特別行政區基本法」。 （中新社資料照片）

在2020至2021年度，香港 有超過1800名公務員辭職，是近14年新高。此前一年，香港爆發「反送中」運動。

香港電台報導，公務員事務局向立法會提交的文件顯示，截至今年3月31日，公務員人數為17萬8000人。

2020至2021年度，公務員流失人數為8500人，占實際公務員人數4.8%，主要離任原因是退休，有6000人，但也有的是辭職、約滿離職和去世。當中包含近150名首長級公務員，占首長級公務員總體人數的10%。

據報導，同一年度內，有超過1800名公務員辭職，是自2006年至2007年度以來最高。

此外，在2016至21年的5年間，有1.05%公務員辭職，大部分是在試用期完結前離任。

局方表示，試用期是在公務員事業的起步階段，若發現不適合在政府作長遠發展，選擇離開是可以理解的。

2019年香港爆發「反送中」，不少公務員參與相關遊行集會，甚至主動舉辦集會，呼籲公務員參加。

隨著北京 逐步強化「愛國者治港」原則，港府去年底要求公務員以宣誓或簽署聲明形式表態擁護基本法及效忠特區。

公務員事務局局長聶德權上月公布，有129名公務員拒絕簽署擁護基本法的聲明，其中25人已自行辭職。

另據環球時報報導，針對美國 商會調查指香港美國商會有42%成員計畫不久後或考慮在未來三至五年內離開香港，其中多數成員在撤出理由選項中表達的是：對北京去年6月底開始在香港強推國家安全法的疑慮，中國外交部發言人華春瑩昨日表示，這一數字並未反映有關調查結果的全貌，如範圍擴大，積極因素會進一步增多。

華春瑩表示，香港美國商會的調查結果還顯示，58%的受訪企業並不打算離開香港，77%的受訪者認為香港的生活品質良好，55%認為商業環境優異，48%認為對內地市場有地利之變，而且正如你所說，受訪企業還不到香港美國商會所有成員的四分之一。「所以我相信，如果調查範圍擴大的話，可能體現出這方面積極的因素會進一步增多。」