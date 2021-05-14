港網路電台主持背10罪 法官拒保釋：與台灣2組織聯繫

香港網路電台主持人「傑斯」。（視頻截圖）

香港 網路電台D100主持人「傑斯」，被控在節目引起他人憎恨、蔑視大陸、香港政府等十項罪名後，法官在拒絕其保釋判詞中，指「傑斯」與「台灣 基督長老教會」及「民間司法改革基金會」有聯繫。

「傑斯」原名尹耀昇，現年52歲，任職網路電台D100主持人。「傑斯」去年11月被捕，警方指控他發起的「千個爸媽，台灣助學」計畫涉嫌洗黑錢及資助分裂國家，他之後獲准保釋。今年2月7日，「傑斯」再次被港警國安處拘捕，指控他涉嫌四項「作出具煽動意圖的作為」罪，早前於西九龍裁判法院開庭審理，不准保釋，還押至5月10日再訊。

5月10日在西九龍裁判法院再訊時，控方向「傑斯」加控六罪，分別是一項串謀作具意圖煽動行為罪及五項共涉逾1100萬港元（約142萬美元）的洗黑錢罪，他現時共被控十項控罪；控方亦起訴其助手利寶麗兩項洗黑錢罪，並申請將兩案合併獲批。案件押後至7月5日再訊。

「傑斯」其後向高等法院申請保釋，由國安法指定法官杜麗冰處理，她拒絕「傑斯」保釋，須繼續還押。

杜麗冰13日頒布書面判詞，指「傑斯」涉案證據強、控罪嚴重。

判詞中引人注目的，是指根據控方的說法，「傑斯」在籌款活動時，非常積極宣傳他與「台灣基督長老教會」及「民間司法改革基金會」的聯繫，而兩會的官網中，均主張國際社會對大陸和香港施加貿易制裁，促使國家安全處釋放因國安法而被捕的人士，即使在國安法生效後，被告亦繼續表明籌款活動用來推翻中國 共產黨，並要求外國制裁大陸官員。

杜麗冰還同時拒絕立法會前議員梁國雄、民陣前召集人岑子杰的保釋申請，梁國雄和岑子杰均被控「串謀顛覆國家政權罪」，法官指梁國雄多年來參與社會運動及有國際支持，潛逃風險十分高；岑子杰則是一名堅定的年輕人，決意要求港府落實五大訴求，因此沒有充分理由相信，如獲保釋後他不會繼續作出危害國安的行為。