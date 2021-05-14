變相逼接種？ 港中大爆優先分宿舍床位給打疫苗者

香港中文大學被爆將宿舍床位優先分配給接種疫苗的學生。（取材自臉書）

持續一年多的新冠病毒疫情在許多方面影響港人的正常生活，而大學也不能倖免。有報導指，香港 中文大學可能會把宿舍床位優先分配給接種疫苗 的學生。

中央社引述港媒報導，近日網上流傳，香港中文大學某書院早前向學生發出電郵，指7月將會公布下學年度的宿舍安排，當中表示，已接種新冠疫苗的學生可獲優先分配宿位。

電郵指出，如有剩餘宿位，會安排均未接種疫苗的學生同房，但會限制他們的公共活動空間。

據報導，中大研究生宿舍辦公室早前已向寄宿生發出電郵，「強烈建議」他們接種疫苗；不接種的話，這些寄宿生需要自費兩周檢測 病毒一次。

辦公室其後發出電郵，澄清這是根據政府的建議發出的，但同時鼓勵寄宿生接種疫苗。

香港電台報導，中大學生會臨時行政委員會主席馬活言批評，學校的做法變相強逼學生打針，又認為校方應該資助沒有打疫苗的學生做檢測。他又說，住宿是學生基本的權利，形容校方剝削學生權利，批評校方事前沒有諮詢學生。

有宿生說政策不合理，會重新考慮會否申請新學年繼續住宿。亦有宿生表示，對疫苗沒有信心，擔心接種疫苗後會有副作用，所以不會為入住宿舍而接種疫苗。有在酒吧兼職的宿生表示，早前為符合政府要求已經接種疫苗，所以新措施對他沒有影響。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，中大近期沒有任何爆發、或容易曝露在傳染源的情況，所以並無任何迫切性要求學生必須自費作定期檢測或接種疫苗。

另據香港經濟日報向其他七間資助大學查詢，港大稱分配舍堂宿位有既定機制，學生有否接種疫苗不是考慮因素，但作為防疫措施，校方鼓勵師生接種疫苗。

科大及嶺大均表明沒有將宿位分配與學生打針或檢測掛鉤的安排；教大則指沒有要求宿生打針；理大、浸大、城大則指新學年宿位分配安排無變，沒有新加要求。