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香港美國商會：4成2受訪者考慮或計畫離港

香港特派員李春／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港美國商會最新調查顯示，4成2受訪會員考慮或計畫離開香港，當中6成2受訪者表示港區國安法令人不安，逾4成受訪者對香港未來競爭力感到悲觀。港府商務及經濟發展局局長邱騰華回應說，去年仍有9000家國際企業在香港設地區總部。

香港美國商會的調查在5月5日至9日間進行，325名美商會會員回覆，占會員總數2成4。計畫或考慮離港受訪者中，有3%的人打算立即離港，10%預計在夏季結束前離開，15%計畫年底前走，48%的人在3至5年內離開。

離開香港後，逾4成人仍希望留在亞洲，比如東京、台北、新加坡、泰國等。

香港美國商會引述部分受訪者意見，有人提到香港人不開心、社會不穩定、風險高；亦有人指香港工作文化已不及昔日國際化，現在更多工作機會給予了大陸人；亦有受訪者說，在港區國安法下「紅線」模糊及反覆，不想繼續憂慮不知不覺地說了或寫了甚麼而被捕。

美國商會說，基於今次調查結果，強烈建議香港政府密切關注在港外國人的看法，加深對香港國際人才了解，緩解對方的擔憂，以免香港失去競爭力。

港府商務及經濟發展局局長邱騰華對此回應表示，商界的去留有不同因素，但數據反映，去年仍有超過9000間國際企業在香港設立地區總部，海外機構在香港的投資情況，表現持續平穩，與以往的數字相若，但香港不會因而自滿，會密切留意情況，並向海外投資者提供適切協助。

他說，實施港區國安法時，各界的反應良好，當局盡力向不同商會解釋法例實施的需要等相關內容，並引述其他同類調查結果，反映大部分海外商界仍相信香港是作為投資的好地方，特別是有意到內地發展的海外公司，以及想透過香港走出去的內地企業。

香港 美國 投資

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