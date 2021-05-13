香港立法會通過條例 規定區議員要宣誓 21日生效

香港通過規定，區議員要宣誓擁護基本法及效忠特別行政區。圖為林鄭月娥上任時率領新一屆政府主要官員宣誓就職，習近平監誓（右）。(中新社資料照片)

香港 立法會12日以40票贊成、1票反對下三讀通過「2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案」（簡稱條例草案），條例將於21日生效，規定指出，區議員要宣誓擁護基本法及效忠特區。

澎湃新聞報導，香港建制派議員支持草案，認為要求公職人員宣誓是基本要求。

法案委員會主席、自由黨議員張宇人認為，「條例草案」清楚列出擁護香港基本法及效忠香港特區的準則，沒有半點含糊，可以扭轉以往有人渾水摸魚的情況。

之前，香港政制及內地事務局局長曾國衛表示，「條例草案」的根本原則只有一個，就是要準確落實有關公職人員的宣誓規定，履行港府的憲制責任，貫徹「愛國者治港」原則

香港經濟日報報導，曾國衛指出，港府正研究宣誓的地點、時間及方式，會盡快公布詳情，未能出席宣誓的人也會即時喪失區議員資格。

同時，4名曾經被依法認定不符合擁護基本法及效忠特區的現任區議員，包括梁晃維、岑敖暉、袁嘉蔚及鄭達鴻，將即時喪失區議員資格。

羅健熙批多處字眼未釐清

另據明報報導，立法會昨日三讀通過《公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，民主黨 主席羅健熙質疑條例有很多地方無法釐清，該黨早前建議黨內區議員宣誓，但容許區議員個別考慮。

條例三讀通過後，被問到大量區議員辭職會否舉行補選、追薪會否以條例生效日畫線等，曾國衛均沒回應。記者曾向當局查詢宣誓安排詳情、以及可否追溯區議員在條例生效前的行為等，港府發言人僅回覆稱，會按法例落實有關宣誓規定。

多名建制派發言時表態支持修例，法案委員會主席、自由黨張宇人表示，以往不少人渾水摸魚出任議員，但言行均屬違誓，認為修例可堵塞漏洞，賦予律政司長權利，對展現違誓言行者採取法律行動、中止其公職身分，扭轉以往法例容許公職人員「發誓當食生菜」的狀况。

南區區議會主席羅健熙昨表示，早於選舉時已簽署聲明、獲港府確認參選資格，對於任期中間加入新條款令人費解。他批評條例很多地方無法釐清，舉例草案的「負面清單」中，仍有「相當可能」、「損害香港整體利益」等至今仍未解釋清楚的字眼，「對立法會通過語焉不詳的法例感到失望」。