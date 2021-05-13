蔡展鵬突墜馬 香港警隊「一哥」接班藍圖大亂

警隊官方刊物「警聲」去年7月一期刊登跨版相片，顯示最新警隊高層架構，其中當時盛傳為下屆「一哥」人選的國安處長蔡展鵬（後排右二）站在處長鄧炳強 （前排中）後方。(取材「警聲」)

警務處國家安全處處長、高級助理處長蔡展鵬捲光顧無牌按摩店醜聞。蔡展鵬曾被視為「隔代一哥」人選，現料問鼎無望，警隊的「一哥」接班藍圖突遭大大打亂。最新警隊內部傳聞，警務處處長鄧炳強明年或高升，不排除出任保安局長，而副處長（行動）蕭澤頤原本預計接替鄧炳強後，或只短暫執掌一兩年，但礙於蔡展鵬突然墜馬，蕭或要「坐多一會」，直至妥善物色到「隔代一哥」。

明報報導，警務處長鄧炳強及副處長郭蔭庶和劉賜蕙，明年均屆57歲退休 年齡。鄧炳強表示，其正式退休日期是明年7月，警隊有很詳盡的接班計畫，「到時睇情況」。參考警務處前處長盧偉聰，他亦曾因「便利警隊管理層順利交接」而延任一年，至2019年11月才退休，由鄧接任。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，蔡展鵬原為繼任「一哥」的大熱，不過警隊內部流傳另一說法，指鄧炳強工作表現優秀，有機會「更上一層樓」，擔任其他要職，包括有望在港府明年7月換屆後出任保安局長，警務處長一職便由蕭澤頤接棒。有警隊中人分析，蔡展鵬年僅50歲，距離成為處長還有一段距離，而蕭澤頤則55歲，若升任處長至少可做兩年，這個接班計畫亦非不合理。

報導稱，警隊高層「跑馬仔」過去一直受關注，前年任助理處長（行動）的麥展豪被指為接任「一哥」人選，不過他以個人及家庭等理由放棄「登頂」，並調職至新界北總區，蔡展鵬遂被視為第二人選，而麥原有崗位隨即由周一鳴接替。周一鳴近年接連升職，3年之間由總警司升至人事及訓練處長，他現年約48歲，已晉升至與蔡展鵬同級，同為高級助理處長，被視為「隔代一哥」人選。