香港國安處長涉黃 大律師：O記「查自己人」難釋疑

香港警務處國家安全處處長蔡展鵬（右），因維護國安有功，今年二月獲香港特首林鄭月娥頒發獎狀。（美聯社）

香港警察 國安處長蔡展鵬光顧無牌按摩院，警務處長鄧炳強昨天下午證實，指蔡展鵬涉及不當行為的指控，已指派「有組織罪案及三合會調查科」（O記、反黑組）調查，而蔡展鵬現正休假，不會執行工作。有大律師稱，案件以「自己查自己」的警隊內部調查方式處理不理想。

香港去年七一後宣布成立警察國家安全處，由任警務處高級助理處長的蔡展鵬出任處長，蔡展鵬同時也被認定為下屆警務處長的大熱人選。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

南華早報報導，約在一個月前，香港警方的國家安全處處長蔡展鵬，在光顧無牌按摩店時，遇上其他警員查牌，警隊已下令蔡展鵬休假接受調查。報導稱光顧無牌按摩店不屬刑事罪行，但蔡展鵬將面臨警隊的紀律聆訊。

被問及警方是透過巡查還是經舉報發現事件、相關無牌按摩院是否涉及「黃賭毒」、蔡展鵬有否享用服務等，警務處處長鄧炳強表示，由於案件正在調查，不方便透露細節。

鄧炳強又稱，已指派「有組織罪案及三合會調查科」，調查針對蔡展鵬不當行為的指控，以確保調查公平、公正、深入和專業。這次屬於內部調查，與其他單位包括中國 駐港國安公署沒有關係，將根據調查機制跟進，向公務員事務局報告。

香港警方「有組織罪案及三合會調查科」，隸屬港警刑事及保安處刑事部，主責調查及打擊極為複雜及嚴重的黑幫案件。

香港新聞組／香港13日電

明報報導，鄧炳強強調，蔡展鵬休假對國家安全工作沒影響，至昨午未收到蔡辭職的消息。有大律師稱，案件以「自己查自己」的警隊內部調查方式處理不理想，難以釋疑，亦無助挽救警隊聲譽，應由第三方獨立機構負責調查；有監警會前委員形容事件嚴重，公眾會聯想無牌按摩院涉及黑社會及色情，警方有責任盡早澄清。

據報導，港府消息人士指出，警方刻意安排由O記調查事件，除了O記主管直接向鄧炳強匯報，亦因O記與國安處沒有從屬關係，及O記的上級主管刑事及保安處長與蔡展鵬同級，以凸顯其獨立性。