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港警「一哥」大熱 國安處長涉光顧無牌按摩店被調查

香港新聞組／香港12日電
香港警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，涉光顧無牌按摩店。（取材自香港警務處官網）
香港警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，涉光顧無牌按摩店。（取材自香港警務處官網）

去年才成立的香港警務處國家安全處傳出醜聞。首任處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，涉光顧無牌按摩店，被同袍查牌揭發，正休假接受調查。

香港01報導，警方回覆查詢時表示，現正調查一宗涉及警務人員不當行為的指控，涉案人員現正休假接受調查；警方非常重視警務人員的操守，必定會按既定機制作出公平公正的調查和跟進。

消息稱，一個多月前，警方進行掃黃行動期間，搜查一間無牌按摩店，蔡展鵬疑為其中一名顧客，他事後休假，接受調查。

蔡展鵬屬未來「一哥」大熱。他於1995年加入警隊，任職督察；2014年晉升為高級警司，在保安部擔任單位指揮官；2017年6月，晉升為總警司，出任保安部副主管；2019年1月，擢升為助理處長，執掌保安部；2020年7月，進一步擢升為警務處高級助理處長，成為首任國家安全處處長。

蔡展鵬擁社會科學學士學位，並修畢人權法及公共政策與管理兩個碩士學位，多次遠赴內地和海外受訓，備受警隊栽培。2020年，蔡獲頒授香港警察卓越獎章。他亦是被美國制裁的官員之一。其後於今年3月，蔡展鵬向恆生銀行還清火炭豪宅御龍山單位按揭。

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