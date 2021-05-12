我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

香港連4天本地零確診 防疫措施延長2周

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港新增一宗新型肺炎輸入個案，是連續4天沒有本土感染個案，初步確診個案少於5宗。行政長官林鄭月娥形容疫情穩定趨好，不會要求外傭申請簽證時須強制接種疫苗，但全港外傭本月30日前，須接受第二輪強制檢測。另外，原定今日屆滿的防疫措施延長兩周至本月26日。

中小學5／24恢復全校半日面授

香港電台報導，教育局宣布，全港幼稚園及中小學將由本月24日起全面恢復半天面授課堂安排。

教育局發言人説，考慮到疫情最新發展、衛生專家的意見及學校的準備情況，決定所有幼稚園及中小學，包括特殊學校及提供非本地課程學校、提供非正規課程的私立學校，在2021年中學文憑試完結後，本月24日起全面恢復面授課堂，但上課時間仍以半天為限，避免學生出外用膳。

發言人指出，在中學方面，可安排所有學生於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試，學校不可安排學生進行全日課堂；小學方面，學校可安排所有學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試。至於上午班或下午班的幼稚園可安排學童分別於上午或下午回校進行半天課堂；全日班的幼稚園可安排學童於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂。教育局將會向學校發信通知相關細節安排。

教育局表示，鼓勵學校教職員積極參與接種疫苗，保障個人、學校師生及社區健康，也鼓勵學校教職員定期進行病毒檢測。

教育局 檢測 疫情

上一則

汶川地震13周年…14歲「豬堅強」彌留 網友不捨

下一則

香港與廣東 研商公務員「互調掛職」

延伸閱讀

第二劑疫苗被誤打嬌生 會怎樣

第二劑疫苗被誤打嬌生 會怎樣
南加州群眾示威 反對數位疫苗護照

南加州群眾示威 反對數位疫苗護照
洛杉磯縣接種疫苗放慢 達成群體免疫仍需時間

洛杉磯縣接種疫苗放慢 達成群體免疫仍需時間
AZ疫苗交貨延誤 歐盟盼6月底前能運交1.2億劑

AZ疫苗交貨延誤 歐盟盼6月底前能運交1.2億劑

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

批美操縱台 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

2021-05-10 09:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨