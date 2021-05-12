香港連4天本地零確診 防疫措施延長2周

香港示意圖。圖／shutterstock

香港新增一宗新型肺炎輸入個案，是連續4天沒有本土感染個案，初步確診個案少於5宗。行政長官林鄭月娥形容疫情 穩定趨好，不會要求外傭申請簽證時須強制接種疫苗，但全港外傭本月30日前，須接受第二輪強制檢測 。另外，原定今日屆滿的防疫措施延長兩周至本月26日。

中小學5／24恢復全校半日面授

香港電台報導，教育局 宣布，全港幼稚園及中小學將由本月24日起全面恢復半天面授課堂安排。

教育局發言人説，考慮到疫情最新發展、衛生專家的意見及學校的準備情況，決定所有幼稚園及中小學，包括特殊學校及提供非本地課程學校、提供非正規課程的私立學校，在2021年中學文憑試完結後，本月24日起全面恢復面授課堂，但上課時間仍以半天為限，避免學生出外用膳。

發言人指出，在中學方面，可安排所有學生於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試，學校不可安排學生進行全日課堂；小學方面，學校可安排所有學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試。至於上午班或下午班的幼稚園可安排學童分別於上午或下午回校進行半天課堂；全日班的幼稚園可安排學童於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂。教育局將會向學校發信通知相關細節安排。

教育局表示，鼓勵學校教職員積極參與接種疫苗，保障個人、學校師生及社區健康，也鼓勵學校教職員定期進行病毒檢測。