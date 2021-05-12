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港府買奧運轉播權 5台免費播 港台沒份 林鄭：沒偏心

香港新聞組／香港12日電
特首林鄭月娥（左一）到訪香港體育學院，了解運動員備戰東京奧運會的情況。（取材自港府新聞處）
特首林鄭月娥（左一）到訪香港體育學院，了解運動員備戰東京奧運會的情況。（取材自港府新聞處）

香港行政長官林鄭月娥宣布，港府已購入東京奧運轉播權，交予5間持牌電視台免費播放賽事，讓市民免費收看奧運賽事，但不包括擁有免費電視頻道的官方香港電台。她形容今次是首次斥資購入，做法破格，為內地及香港的運動員參賽打氣。至於涉及金額，林鄭月娥說不能透露。

香港電台報導，對於香港電台沒有東奧轉播權，林鄭月娥解釋，是考慮到港台短時間內無能力投資購買轉播所需的儀器、派攝製隊到東京，強調不存在偏心，亦並非對港台有負面看法。

無線電視表示，欣悉港府成功購入東京奧運電視轉播權，將與各本地電視台作實時轉播。將投放團隊及資源，為香港觀眾報導東京奧運，無線各個數位頻道已作好準備，直擊東京賽事實況。

有香港市民支持港府決定，樂於觀賞奧運賽事，認為獲轉播權的電視台是運用香港的資源，規定轉播有香港運動員參與的賽事是合理。亦有市民形容是好事，支持港府利用公帑購買轉播權，讓全港市民，不論貧富都可以參與。亦有市民指出，有多間持牌電視台播放賽事，市民可按喜好選擇從哪頻道觀賞。

香港特首林鄭月娥宣布港府已購入東京奧運轉播權，交予5間電視台轉播或直播。（取材自...
香港特首林鄭月娥宣布港府已購入東京奧運轉播權，交予5間電視台轉播或直播。（取材自香港電台）

不過，也有市民認為，港府動用公帑購入轉播權，即使是支持香港運動員，都應該先諮詢公眾。

另據明報報導，港府過去以不介入市場為由，拒絕購買奧運轉播權，特首林鄭月娥昨日宣布港府「破格」購買東京奧運的轉播權，交由香港5間持牌電視台直播或轉播，市民可免費收看，但港台「無份」。林太稱，轉播權費用因合約保密條款，不能公開，但透露低於1.2億港元（約1550萬美元）。據悉，轉播機構最初向香港電視台開價2億至3億元，而港府今次付費與新加坡所購得的相若。

報導稱，有人質疑港府此舉是危險先例，令商界日後只會等港府出手；林太強調這是「一次性」項目。據了解，港府不會再購買下屆奧運或其他體育賽事的轉播權，「只此一次」。另外，港府與本地電視台的合約要求須播放所有香港運動員出戰的賽事。

東京奧運 香港 林鄭月娥

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