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取消註冊後仍運作… 民陣不交帳冊 港警放話要辦

香港特派員李春／香港12日電
香港警務處處長11日表示，對香港民間人權陣線不排除有執法行動。圖為民陣2019年6月發動包圍立法會行動。（本報資料照片）
香港警務處處長11日表示，對香港民間人權陣線不排除有執法行動。圖為民陣2019年6月發動包圍立法會行動。（本報資料照片）

香港警務處處長鄧炳強昨天表示，對香港民間人權陣線不排除有執法行動。對支聯會申請六四集會，因應疫情控制法例可能有變，要接近集會時間才處理。

簡稱民陣的香港民間人權陣線，是絕大多數香港民主派團體合組的民主議題關注平台。其宗旨是推動香港民主、人權、公民社會發展。民陣2002年9月成立後，最為人知的是年年發動七一大遊行。

民陣4月底接獲香港警方信件，指民陣於2006年9月向社團事務主任申請取消註冊後，有跡象顯示民陣仍以社團形式運作，涉嫌違反「社團條例」的規定。同時要其交出成立以來收入來源、開支及用作接收任何資金、款項的銀行戶口帳號。

民陣召集人陳皓桓其後表示會尋求法律意見，陳皓桓並質疑，如民陣涉違社團條例，但與警方合作多年，後者是否涉公職人員行為失當。

香港警務處處長鄧炳強11日表示，對民陣不排除有執法行動。（中通社）
香港警務處處長鄧炳強11日表示，對民陣不排除有執法行動。（中通社）

鄧炳強就香港警方早前去信民陣後會否有下一步行動，稱已經收到民陣的回覆，回覆當中並無警方要求提供的資料，警方會與律政司研究下一步行動，不排除可能有執法行動。記者追問取締民陣會否是選項之一，鄧炳強重複回應，要與律政司詳細研究。

鄧炳強又說，已收到支聯會在維園舉辦六四集會的申請，至於是否發出不反對通知書，要根據「公安條例」及疫情控制的法例處理，由於疫情控制法例可能有變動，會留待較接近計畫舉行集會的日期再評估及決定。

被問到六四集會期間如高叫「結束一黨專政」的口號，是否違反港區國安法，鄧炳強指要視乎口號內容、場合、在場人士反應及動機而定。

鄧炳強出席灣仔區議會會議時又表示，至今有超過百人因涉嫌違反港區國安法被捕，當中逾半已被檢控，警方會竭力維護國家安全，防範暴力死灰復燃，孤狼式的襲擊以及外部勢力透過香港代理人危害國家安全。

他還說，至今有1萬250人因涉及反修例案件被捕，其中2500人被檢控，1200人要承受法律後果。

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