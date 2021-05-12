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22年新高！公屋輪候時間飆升至5.8年 單身長者排3.6年才能上樓

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港房屋委員會昨日公布，截至今年3月底，公屋輪候冊一般申請者的平均輪候時間為5.8年，較上一季即去年12月底，上升0.1年；長者一人申請者平均輪候3.6年，較上一季多0.2年。截至3月底，一般公屋申請仍有約15.33萬宗。兩個數字均刷新1999年以來紀錄，創22年新高。

大公報報導，資料顯示，公屋一般申請者的平均輪候時間，1998年曾高達6.6年，99年降至六年，長者一年申請者在99年為四年。房委會解釋，去年公屋編配受新冠肺炎疫情影響，包括駿洋邨、暉明邨未能如期入伙，編配工作現已恢復正常，由於不少申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺稱，公營房屋供應不足，除了因為缺地，也因為官僚程序延誤，2015/16至2019/20的五年，高達75%的單位有延誤，最嚴重一年更有92%單位都延誤。該會去年研究馬頭角、粉嶺及油塘案例，均顯示即使改劃完成，仍會受不同後續程序，例如政府設施清理、收回土地與工程研究等影響，以致無法及時動工。

據報導，民建聯立法會議員柯創盛稱，長遠房屋策略低估公屋需求，令供應目標無論達成與否，都無可能令公屋輪候達至「三年上樓」目標。政府除要努力造地，更應將「三年上樓」承諾與長策供應目標掛鉤，以免供應量與現實「脫節」。

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