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林鄭月娥：香港立法會本月26日將審議通過選制條例

記者羅印冲／香港12日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港特首林鄭月娥昨天表示，立法會將於本月26日審議通過完善選舉制度的條例草案，當立法會通過修訂本地法律後，特區政府要安排三場選舉，整個時間表排得非常緊密，爭取每個階段都能夠將事情按序辦好。

林鄭月娥接受央視節目訪問時重申，立法會不會變成一言堂或清一色，非常歡迎不同背景和立場的人參政，又指建制派有商界、專業界及工會等的代表，他們不可能對政府施政只有一個意見，就像今次完善選舉制度的草案，他們亦提出不少修訂。

林鄭月娥說，去年6月底通過港區國安法後，差不多馬上見到好的影響，讓香港在2019年下半年出現的暴力與動亂，差不多減退，形容香港現在是一個很安全的城市，疫情受控後，歡迎大陸民眾來香港玩。

她又提到，香港青年對於「國民身分認同」及對「國家」的了解不足，政府正從多途徑去做，首先從學校教育入手，將「國家發展」滲入不同科目，已經在2018-19學年，將中史列為初中獨立必修科，從今年9月的新學年開始，通識科會被「公民與社會發展科」替代，課程三分一關於近代中國發展。

香港 林鄭月娥 疫情

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