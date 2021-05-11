不敵疫情 國泰航空陷財困 擬發5億美元債券救亡

香港示意圖。圖／shutterstock

新冠疫情 對全球航空旅遊造成前所未有的破壞，國泰航空自疫情以來屢在資本市場融資，最近又遭外媒披露，國泰上周傳尋找投行參與美元債券 ，其將自1994年再次發美元債券，發行規模據講至少5億美元(約39億港元)。

香港 商報網引述外電消息報導，據最新銷售文件，國泰航空擬發行逾5億美元債券，票面息指引約5.2厘，年期為5.25年，國泰可因應認購情況降票面息約25點子至40點子。而發行美元債券所得資金將用於提高其營運資金水平與一般營運用途。

據報導，逾10億美元資金已承諾有意認購國泰的美元債券，正等待國泰美元債正式定價。國泰是次債券發行由中銀香港、花旗、滙豐和SMBC日興證券作管理人和帳簿管理人。

資料顯示，國泰自去年疫情暴發以來，先售後租回6架客機套現7.038億美元(約55億港元)，其後獲港府和股東支持390億元資本重組計劃，當中包括195億元優先股、「11供7」供股117億元和港府過渡貸款78億元。國泰今年初再發行有擔保可轉換債券，規模為67.4億元，票面息2.75厘，換股價為8.57元。未計及是次發行債券已循資本市場和港府融資，籌集逾500億元可用款項。