香港網台主持人「傑斯」再被加控6罪

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 網路電台主持人「傑斯」（原名尹耀昇）去年涉嫌在節目中發表煽動性言論，早前被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，案件10日在西九龍裁判法院提堂。尹耀昇再被加控1項「串謀作出具煽動意圖的作為」罪及5項「洗黑錢」罪，案件押後至7月再訊。

中通社報導，52歲的尹耀昇報稱任職網台主持，涉嫌於2020年2月提出名為「千個爸媽，台灣 助學」的眾籌計畫，聲稱通過眾籌資助已離港的「黑暴」分子，並提供其銀行帳戶資料作收款用途。

控方在庭上表示，經檢視證據後，決定加控尹耀昇6項控罪，包括1項「串謀作出具煽動意圖的作為」罪和5項「洗黑錢」罪。另外，控方正式落案起訴尹耀昇的女助手利寶麗2項「洗黑錢」罪，申請將兩案合併獲批。

新增的「串謀作出具煽動意圖的作為」罪指，去年2月8日至11月21日，尹耀昇在香港與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發佈及上載一個網上節目，意圖引起憎恨或蔑視中華人 民共和國政府及香港特別行政區政府，或激起對其離叛等。原本4項「作出具煽動意圖的作為」罪，則成為交替控罪。至於尹耀昇新增的5項「洗黑錢」罪，涉款逾1100萬元（港幣，下同，約142萬美元）。尹耀昇的女助手利寶麗亦牽涉其中，被控兩項「洗黑錢」罪。

總裁判官蘇惠德批准案件押後至7月5日再訊，屆時控方將處理轉介至區域法院的文件。首被告尹耀昇續還押，第二被告利寶麗獲以現金20萬港元擔保外出，期間不得離港，並須交出所有旅遊證件。