香港本土3天零確診 學者：變種病毒可潛伏21天

香港10日新增4宗新冠肺炎確診病例，均為輸入病例。圖為外籍人士於香港國際機場逗留。（中新社資料照片）

香港 連續三天錄得本土新冠肺炎零確診，但專家警告三大威脅仍未解除，包括檢疫酒店仍有漏洞、入境病毒檢測 可能走漏隱形傳播者，以及變種病毒 的潛伏期長達14天至21天，社區或仍存在未被發現的隱形患者。有傳染病專家建議，香港應為機場抵港人士進行病毒及血清抗體雙軌並行檢測，識別隱性傳播者，並提醒市民切勿過早鬆懈防疫。

大公報報導，香港昨日新增四宗確診個案，全部均為輸入個案，分別由印尼及印度抵港，全部個案都不涉及N501Y變種病毒。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

近日接連在社區出現變種病毒確診個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，有需要全面檢視檢疫酒店可能出現的問題，若不能汲取印度男「走漏」變種病毒個案的教訓，堵塞漏洞，類似情況可能陸續有來。他認為港府應參考澳門和內地做法，為入境人士做抗體檢測。

院舍有限度探訪 婦重見96歲契媽

此外，安老院和殘疾人士院舍昨日起實施有限度探訪，市民吳女士一早預約，相隔一年多，終於可以跟96歲的契媽見面，但防疫措施要求之下，雙方不能夠身體接觸，不能擁抱，也無法餵食，而且限時10分鐘。「契媽見面的第一句，就說不認得我，傾了一會，才記起我是契女！」吳女士說，見面過程匆忙，只能長話短說，臨別之際亦只能保持距離影了一幅合照。

香港10日新增4宗新冠肺炎確診病例，均為輸入病例。圖為市民在灣仔海濱長廊出遊。（中通社）

首宗社區發現變種病毒確診的印度裔男子，涉嫌隱瞞確診前行蹤，連同其同住的菲律賓裔女友都被起訴違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》下的罪行，案件昨於九龍城法院提堂。女被告因發燒留院缺席聆訊，延至最遲本周五提訊；男被告曾一度苦苦哀求保釋，但申請被駁回，須押後至5月31日再訊。