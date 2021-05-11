沒錢沒樓工作忙 逾半港人不想生 20至29歲僅16%願生

香港婦聯上月就港人生育意願展開調查，56%受訪者表示不願意生育。圖為香港市民10日到銅鑼灣時代廣場參與以唐老鴨為主題的幾何樂園嘉年華。（中新社）

香港 人口老化問題受到關注，然而出生率卻持續偏低。香港婦聯上月就港人生育意願展開調查，共訪問逾1200名市民，56%受訪者表示不願意生育，當中主要因為房屋、經濟及社區支援不足所致。調查團體提出八大建議，促港府修訂各項家庭友善政策，加快互助幼兒中心轉型，並讓有子女家庭優先輪候公屋或居屋，提升港人生育意願。

文匯報報導，調查於上月21日至30日進行，共訪問了1254名20歲至49歲市民，當中有近56%受訪者表示不願意生育，而願意生育的則有44%，較2019年42%新低點後上升兩個百分點，但已是2018年起連續第三次有較多人不願生育。

其中20歲至29歲人士中僅16%願意生育，而30歲至39歲則有55%願意生育。

逾半倡有子女優先上樓

在不願意生育人士中，有91%表示育兒經濟壓力大、88%指房屋空間不足及87%因工作繁忙、沒有時間和精力照顧小朋友而對生育卻步，整體數字均較2019年有輕微上升。

調查中，逾五成受訪者認為港府優先安排公屋、居屋予有子女家庭最能增加市民生育意願，其次是提供育嬰津貼、兒童學習津貼及實施家庭友善政策，分別有49.4%及47.9%。

促港府帶頭落實家庭友善政策

香港婦聯副主席暨社會政策研究委員會召集人歐陽寶珍表示，調查結果反映市民因經濟、房屋及工作狀況而不願生育，因此建議港府增建公共房屋，讓育有子女的家庭優先輪候，及向首次置業市民提供免息或低息置業貸款 ，解決他們的房屋問題。

另外，促請港府帶頭全面落實家庭友善政策，包括五天工作周、彈性上班時間、僱主託兒服務，建立工作與生活平衡環境，並落實標準工時相關政策，減低員工因工時過長影響工作效率、身心健康外，亦能騰出時間維繫家庭關係。她並提倡港府把產假薪酬由現時的五分之四完善至全薪。

她還建議，港府繼續優化「鄰里支援幼兒照顧計畫」，包括加強保母訓練、上調服務獎金、增加中心託管地方，以回應市民需求。同時促請立法會盡快批款，在各區開設社區設施和幼兒中心、加快互助幼兒中心轉型，支援多元化幼兒照顧服務發展，並增加資助獨立幼兒中心名額，每年循序漸進增加名額，追上落後的服務水平，以此作為港人生育的誘因。