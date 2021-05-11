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香港3類區議員料被DQ 不排除追溯既往

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

涉及區議員宣誓的「2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案」預計本周可三讀通過。據了解，港府目標在6月為區議員舉行宣誓儀式，如進度順利，最快在5月底進行；現傾向18區區議會在同一日、同一地點，逐區集體宣誓。

香港01報導，會有多少民主派區議員被DQ，將成焦點。知情人士稱，有三種類別人士會被褫奪區議員資格，民政事務局局長徐英偉不排除行使追溯權，倘判斷某區議員過去言行有違宣誓內容，會以類似立法會或區議會選舉的做法，去信有關區議員要求解釋，再裁定是否褫奪資格。換言之，陷DQ危機者變相會收到「預告」訊號。

據報導，以目前形勢看，肯定有民主派區議員因而喪失資格，大致可分成三類別：

第一類別是政制及內地事務局局長曾國衞提及，在去年原定立法會換屆選舉中被選舉主任「DQ」（裁定立法會選舉提名無效）的4名民主派區議員，即東區區議員鄭達鴻、南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維、荃灣區議員岑敖暉。

袁嘉蔚、岑敖暉因參加去年六四集會案，被判非法集結罪成，判囚超過3個，即失去區議員資格；因民主派初選案被還押的梁晃維，日前已辭任區議員，只在初選案中獲保釋的鄭達鴻仍有區議員身分。

第二類別是民政事務局局長徐英偉因應通過後的公職人員宣誓條例，倘判斷某區議員不符合宣誓內容，會發信給當事人要求解釋，倘不信納有關解釋，便拒絕發出邀請出席宣誓儀式的信函，變相褫奪其區議員資格；

第三類別是在宣誓前遭律政司提訴的人士，會自動暫停區議員職務，期間不可參與區議會，不可支取薪津，不可行使區議員身份，倘法庭最終判罪成，即喪失區議員資格。

現時泛民初選案中，撇除鄭達鴻等4人，以及未被律政司提告的涂謹申、鄺俊宇，已遭起訴的區議員多達19人，倘自動暫停職務，即至少有19個小區的社區服務受影響。

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