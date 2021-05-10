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詩人戴天辭世 曾與白先勇辦雜誌 為張愛玲出版散文集

香港新聞組╱香港10日電
詩人戴天離世，享年86歲，圖為他2016年到訪香港中文大學。（取材自中大「書寫力量」臉書專頁影片）
詩人戴天離世，享年86歲，圖為他2016年到訪香港中文大學。（取材自中大「書寫力量」臉書專頁影片）

香港詩人戴天8日於加拿大多倫多離世，享年86歲；他曾與白先勇辦文學雜誌，為張愛玲出版散文集；昔受訪曾稱筆名原意並非「不共戴天」，而是取自司馬遷《報任安書》中：「僕以為戴盆何以望天」，即假如行動與目的相違背，願望就絕不能達到。

香港01報導，戴天原名戴成義，大學時期於台灣與白先勇、李歐梵等人創辦《現代文學》；畢業後回港從事出版工作，曾為張愛玲出版散文集，當中二人來往的信件曾意外流出，被送到拍賣場，以5萬多港元成交。戴天又曾任《信報財經月刊》的總編輯，晚年移居加拿大，近年曾回港到大學出席活動。

戴天1935年生於廣東，小學時移居模里西斯，之後於台灣大學就讀外文系，期間於1960年與同窗白先勇、李歐梵、王文興、劉紹銘等人創辦《現代文學》。報導指出，他畢業後到香港工作，曾以另一筆名田戈撰寫影評，之後1967年參與創辦《盤古》月刊，並參與美國愛荷華大學的「國際寫作計畫」，為首為香港參加者。

報導說，戴天回港後，擔任「今日世界出版社」編輯，之後又有份創辦《八方文藝叢刊》，到1983年擔任《讀者文摘》編輯。另外，戴天在1992至2001年間，擔任《信報財經月刊》的總編輯。他後來移居加拿大，不過近年亦曾回港，例如於2016年到訪中文大學及樹仁大學，又出席《明報月刊》50周年活動。

據過往的訪問，戴天曾與友人創立「文化生活」出版社，1976年曾為張愛玲出版散文集《張看》，後來張、戴二人就出版事宜通訊的信件意外流出，其中一封出現於拍賣市場，最終以5萬多港元成交，戴天對此感無奈。

報導稱，戴天著有多本作品，散文集包括《無名集》、《渡渡這種鳥》，以及前九七紀事系列文集《矮人看戲》、《人鳥哲學》、《群鬼跳牆》、《囉哩哩囉》；詩集則有《岣嶁山論辯》、《石頭的研究》、《骨的呻吟》。

香港作家沈西城發文憶述，1970年代中，與戴天等人在出版社共事，惜各人先後離世或移民，即使自己最年輕，但身體也大不如前，慨嘆：「能説往事不如煙嗎？」

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