反送中後 港生赴台讀大學增4成

反送中後，香港學生申請赴台就讀大學增四成，香港6大學內地生占比也上升， 最高的港大達16.7%。圖為2019年的香港大學校園。（記者葉冠妤╱攝影）

反修例風波及新冠疫情 夾擊，坊間流傳香港流失大量內地生，但據教育局 資料，2020/21學年6所大學的內地生占整體學生比率均有上升，最高的港大達16.7%，而申請赴台灣 升讀大學人數亦增約四成。

明報報導，2016年審計報告曾表示大學學生國際化不平衡，側重收內地生。教育局早前就特別財委會回覆議員查詢，披露2018/19學年至2020/21學年，教資會資助課程的本地學生及非本地學生人數 ，包括副學位、學士、研究院修課、哲學碩士及哲學博士課程。6校包括城大、嶺大、中大、理大、科大及港大的「內地生占全體學生比率」均有上升，當中以港大今學年比率最高，有3423人占16.7%，其次則為中大，有3044人占14.8%。

報導稱，學士課程方面，8間資助大學中，包括港大、中大、科大、城大、理大的5間大學，內地生占非本地生比率亦有所上升，今學年比率介乎46%至66%。港大、科大及城大均回應稱，收生擇優而錄。

嶺大、浸大及教大，近3個學年內地生占非本地生比率均有下降，不過比率仍逾八成，介乎81%至90%。報導說，浸大、嶺大、教大均表示擇優而錄，當中嶺大稱，不論申請人的國籍或持有何種學歷，招收的學生皆為「最值得錄取者」；教大則表示，主要提供5年制教育學士學位課程，由於海外地區對教師專業資格有不同要求，國際生在報讀相關課程時，須考慮多方面因素。