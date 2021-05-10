王百羽辭區議員 民協留守區議會

香港區議員王百羽辭去區議員一職。（取材自王百羽臉書）

因去年參加民主派「35+」初選案被還押的元朗天恒選區議員王百羽，已辭去區議員一職。另外，要求區議員宣誓的條例草案12日在立法會大會恢復二讀，料本周可通過，一眾民主派區議員近日亦陸續表態宣誓與否。其中，在區議會占19席的民協發聲明，表示會宣誓留守區議會。

香港 經濟日報報導，自政府提出修例以來，至少10位民主派區議員宣布離職，包括5名涉民主派初選案被還押的林卓廷、范國威、譚凱邦、李嘉達、王百羽、梁晃維；已表明拒絕宣誓而辭職的杜嘉倫、袁浩倫、黎銘澤；另有人以「私人理由」、「健康理由」等離職，包括公民黨成員畢東尼、周琬雯，早前已宣布退出公民黨的沙田區議員黃文萱亦已表示，將在修例草案通過後辭職。

另據香港01報導 ，新民主同盟胡耀昌9日在社交網站發文，宣布辭任大埔區議員，於本月11日起生效，並同時退出新民主同盟。大埔廣福及寶湖選區區議員連桷璋9日晚亦宣布辭職，他上載母親節 街站相片，形容是他作為議員身分的最後一個活動。胡耀昌在文中指出，議會空間已被徹底封堵，已無法履行其從政抱負，「縱有萬般不甘，也得承認過去的代議士時代經已終結」。