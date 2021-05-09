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近百港警戒備 胡志偉未上手銬送別亡父最後一程

香港新聞組／香港9日電
香港民主黨前主席胡志偉獲高等法院批准有條件保釋外出，參加父親喪禮。（中央社資料照片）
香港民主黨前主席胡志偉獲高等法院批准有條件保釋外出，參加父親喪禮。（中央社資料照片）

涉47人初選案被還押的民主黨前主席胡志偉喪父，早前申請外出奔喪遭懲教署拒絕，前日獲高等法院短暫保釋外出，送別亡父最後一程，他昨早乘警車到鑽石山殯儀館出席喪禮，其間雙手未鎖上手銬，他逗留約40分鐘後由便衣警陪同離開。警方消息稱，由於胡志偉獲准保釋，故昨早不用上手銬。

明報報導，胡志偉的妻子在臉書撰文，表示丈夫昨早順利到達靈堂送別父親最後一程，盡了身為兒子的孝道，亦可短暫與年邁母親一聚。她說，胡志偉十分感謝香港人的支持和鼓勵，同時感謝法律團隊、民主黨的兄弟姊妹、為事件出力之各方好友、鑽石山殯儀館和所有工作人員的盡力幫助，並對傳媒連日來的辛勞採訪表示謝意。

據報導，胡志偉昨日終於如願，能在母親節前夕，與母親在父親靈堂上短聚。昨早7時許，近百警員在鑽石山殯儀館外戒備，並於現場畫分採訪區；同一時間，胡志偉從荔枝角收押所乘坐衝鋒隊警車出發，近8時半抵達殯儀館側門，他身穿白色恤衫及灰色西裝外套，未被鎖上手銬，由數名軍裝警陪同下進入殯儀館，現場有人高叫：「志偉加油！志偉頂住呀！」胡志偉微微點頭。

報導稱，他逗留約40分鐘後由便衣警護送離開，其間有人高呼「志偉加油」。現場家屬不接受訪問。胡志偉返回荔枝角收押所後，雙手再被鎖上手銬。

報導稱，胡父前晚設靈，胡志偉當日早上向高等法院申請保釋，律政司一方基於人道理由同意，法官終准他在指定時間內、有條件下保釋，例如奔喪時間及路線須保密。

民主黨 母親節 香港

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