香港再有9書籍涉違國安法 政界、教界挺下架

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 康文署繼去年7月將9本涉嫌違反香港國安法的書籍從公共圖書館 下架進行複檢後，昨日再以避免違法為由，將何俊仁的《我向霸權宣戰》等9本書籍下架，相關書籍涉及6個作者，分別是2013年度的香港大學學生會學苑、民主黨前主席何俊仁、立法會前議員陳淑莊、「政治評論家」余杰、「本土派」林匡正、身處德國的內地作家廖亦武。

文匯報報導，多名政界和教育界人士昨表示贊同康文署的做法，但認為仍有不少內容違反香港國安法的館藏，為免荼毒公眾，康文署應加緊檢視藏書，並在購入新書時做好把關。

康文署表示，隨著香港國安法實施，圖書館須確保圖書館藏遵守有關法例的規定。當署方發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關書籍的服務，以避免違法，而涉及6名作者的9本書籍正按如上原則處理中。

民建聯立法會議員葛珮帆昨日表示，贊同康文署的做法，但認為署方太遲採取行動，並強調公共圖書館不應出現反中亂港、抹黑國家的書籍。

工聯會立法會前議員王國興歡迎康文署在公共圖書館進一步「消獨」，但認為目前仍有不少內容涉嫌違反香港國安法的書籍，希望署方必須徹底複檢任何散播反中亂港信息的館藏。

立場新聞遭點名煽動恐暴

香港網媒「立場新聞」昨遭左派官媒點名日前轉載一篇文章是「煽恐、煽暴」，涉嫌違反港區國安法。儘管立場新聞已下架這篇文章，但8日有「愛港市民」到港府總部請願，要求立即徹查。

繼上月點名香港蘋果日報應依法取締後，香港中聯辦官媒文匯報、大公報昨天把矛頭指向立場新聞。

報導指控立場新聞自反送中風波以來，經常以偏頗的報導手法充當暴徒「喉舌」。該網媒日前轉載臉書 專頁「歐洲再出發大聯盟」發表題為「沒有反抗就沒有改變，從北愛爾蘭抗爭經驗看香港抗爭運動的未來」的文章，文中充斥煽動恐暴的內容。

報導稱，這篇文章引用愛爾蘭共和軍在英國發動暴力攻擊作為例子，提到香港國安法落實後，抗爭活動空間受到限制，但「勇武行動反抗之心不死」、「北愛武裝反抗的土壤和環境並非絕無可能出現在香港」。

立場新聞已經把這篇文章下架，「歐洲再出發大聯盟」臉書專頁也已關閉。

據港媒報導，對此，立場新聞總編輯鍾沛權僅表示：「這有什麼好回應的，我正在忙，等等再說，謝謝！」