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瞞行蹤累全港 帶變種毒印度男與女友被捕

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港首宗流入社區的變種病毒患者印度裔男子，引發了N501Y及E484K雙重變種病毒群組，至今該群組已有8人染疫。由於該印度男及其女友涉嫌隱瞞行蹤，使港府未能及時阻截病毒擴散，據了解，警方油尖區刑事部昨日以涉嫌違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》拘捕他們。

文匯報報導，香港昨日新增的5宗確診個案均為輸入病例，未有不明源頭本地個案。在5宗輸入個案中，4人為印尼抵港的外傭，分別於抵港後第7天及12天樣本呈陽性。另一確診者為西班牙抵港的一歲男童，在北角華美達盛景酒店檢疫。5人均沒有感染變種病毒。

在雙重變種病毒群組方面，疑為源頭的29歲印度男和他早前確診的30歲女友，昨日被警方油尖區刑事部要求錄取口供，之後被拘捕。

由於該名印度男及其女友「擠牙膏式」披露行蹤，最初只透露曾到長洲、尖沙咀、彌敦道等地，港府遂要求全港外傭進行強制檢測，才發現另有3名菲傭感染變種病毒，之後追查顯示3名菲傭曾出席一個生日派對，印度男的女友之兄長也在場，事件引發數千名「疫廈」居民要隔離檢疫。

又增2人打針後死亡

香港8日公布再增加兩宗接種疫苗後死亡個案，為58歲婦人及61歲男子，均是接種輝瑞（BioNTech、復必泰）疫苗，分別是在離世前7天及2天種一劑疫苗。衛生署未提到二人有長期病患史，初步診斷死因分別為大動脈撕裂及急性心肌梗塞。衞生署指兩個案均沒有臨床證據顯示與疫苗接種有關。至此，香港累計31人接種疫苗後死亡。

另據香港01報導，新冠疫苗接種計畫踏入第72日，累計約105萬人已接種疫苗，當中有64.8萬人已打齊兩針。港府公布，8日共有16人打針後不適要送院，較前一天的8人倍增，其中5人需要留醫，包括兩名分別26及29歲、接種第一劑輝瑞的男子，兩人均失去知覺，其中一人更抽搐。兩人入院經治療後情況穩定，另有一名48歲男子自行離院，他注射第二劑復必泰後左半身麻痹。

疫苗 變種病毒 香港

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