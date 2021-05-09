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香港本地遊報團 不及去年11月復辦熱

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府上月29日起開放持牌旅行社有條件復辦本地遊旅行團，旅遊業議會稱昨日及今日共有21個巴士團及3個離島團出發。

明報報導，旅議會截至前日收到來自198間旅行社共1509個行程的本地遊豁免登記，當中有12間旅行社、共21個巴士團及3個離島團分別在昨日及今日出發。旅議會昨派員到九龍塘巡查4個本地團，包括司機和導遊是否有接種至少一劑疫苗或持有陰性檢測結果，以及旅客是否有掃描安心出行二維碼，沒有發現違反豁免條件。

東瀛遊執行董事禤國全表示，本地遊旅行團最少有10多人才可成團，惟收客數目較預期少，昨日公司本地團收客不足，未能成團。

縱橫遊常務董事袁振寧稱，今次復辦本地遊不及去年11月復辦時反應熾熱，估計市民已習慣自己郊遊，加上近期變種病毒個案令本地疫情再添變數。他說，5月1日原本有足夠客人可成團，惟找不到已接種一劑新冠疫苗的司機，故未能出團，他估計現僅有一至兩成旅遊巴司機、領隊及導遊已接種疫苗，該公司暫時每月出10多個本地團，尚可應付，但隨後若要加團，則未必有足夠人手。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，近期變種病毒個案予人感覺疫情反覆，公眾對本地團持觀望態度，報團反應較業界預期弱，「可能今個周末夜晚要慶祝母親節，出團需求比一般周末低」。

姚說旅遊巴司機普遍較年長，而不少導遊、領隊是自由工作者，接種疫苗誘因低，故業界接種人數亦較預期少。

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