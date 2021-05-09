我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

香港母親節花墟逼爆 6人枱幾滿 花販減價盼賺得返

香港新聞組／香港9日電
9日是母親節，大批市民8日到旺角花墟購買康乃馨等花束，街道水洩不通，多間花店站滿顧客。（中通社）
9日是母親節，大批市民8日到旺角花墟購買康乃馨等花束，街道水洩不通，多間花店站滿顧客。（中通社）

每年一度母親節都吸引市民到花墟購康乃馨等花束，向母親表謝意。9日是母親節，有酒樓日前表示，疫情緩和，加上港府實施「疫苗氣泡」，讓食肆畫分四類營運模式，今年的訂座率已達8成，預計生意額會較去年增加2至3成。餐飲業界代表指，只有少量食肆提供六人枱，由於供應不多，部分食肆六人枱已訂滿。

香港電台報導，尖沙咀一間酒家的負責人陳強表示，酒樓所有員工已接種疫苗，因此可以同時以B及C類營運模式做生意，平日酒家會畫出三分一區域為C類模式，每枱最多坐6人，另外三分二就以B類模式營運，每枱最多坐4人，預計母親節當晚，B及C類模式會調整至各占一半。

他表示，現時的生意額好視乎疫情走勢，例如近期社區發現變種病毒，生意就較早前一段時間少。他說，由於員工已接種疫苗，未來酒家會嘗試開拓D類營運模式，即員工接種兩劑疫苗，而食客亦接種一劑，並使用「安心出行」，即可每枱人數增至8人，營業至凌晨2時。

另據香港01報導，花墟8日已逼滿人，花店門外放滿康乃馨，有商販指，今年減價後人流增加，冀「賺得返」。

旺角花墟8日逼滿買花市民，多間花店站滿挑選康乃馨的顧客，檔販亦把一束束母親節主題花束放到店門前，街道水洩不通。檔販王先生說，今年人流較去年多，有見去年生意有跌，疫情下「大家都窮咗」，故今年減價，往年賣約600元（港幣，約77.5美元）的花束減價至500多元，形容生意確有好轉，但難以預料可多賺多少。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，市民應做足防疫措施，勿在人多擠逼地方長時間逗留，到酒樓用餐後也應戴回口罩才交談，盡量縮短脫下口罩的時間，多注意手部清潔。

9日是母親節，大批市民8日到旺角花墟購買康乃馨等花束。（中通社）
9日是母親節，大批市民8日到旺角花墟購買康乃馨等花束。（中通社）

母親節 疫苗 疫情

上一則

香港再有9書籍涉違國安法 政界、教界挺下架

下一則

四川南充市委黨校副教授 傳花2.5萬人民幣代寫代發論文

延伸閱讀

母親節周末工業市駕駛攔檢逮捕兩人

母親節周末工業市駕駛攔檢逮捕兩人
圖輯／不管媽媽在哪裡…「母親節快樂」

圖輯／不管媽媽在哪裡…「母親節快樂」
疫期下第2個母親節 母女關係「疫」外改變

疫期下第2個母親節 母女關係「疫」外改變
母親節快樂？調查：年收入5萬家庭 僅40%想慶祝

母親節快樂？調查：年收入5萬家庭 僅40%想慶祝

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低