香港母親節花墟逼爆 6人枱幾滿 花販減價盼賺得返

9日是母親節，大批市民8日到旺角花墟購買康乃馨等花束，街道水洩不通，多間花店站滿顧客。（中通社）

每年一度母親節 都吸引市民到花墟購康乃馨等花束，向母親表謝意。9日是母親節，有酒樓日前表示，疫情 緩和，加上港府實施「疫苗 氣泡」，讓食肆畫分四類營運模式，今年的訂座率已達8成，預計生意額會較去年增加2至3成。餐飲業界代表指，只有少量食肆提供六人枱，由於供應不多，部分食肆六人枱已訂滿。

香港電台報導，尖沙咀一間酒家的負責人陳強表示，酒樓所有員工已接種疫苗，因此可以同時以B及C類營運模式做生意，平日酒家會畫出三分一區域為C類模式，每枱最多坐6人，另外三分二就以B類模式營運，每枱最多坐4人，預計母親節當晚，B及C類模式會調整至各占一半。

他表示，現時的生意額好視乎疫情走勢，例如近期社區發現變種病毒，生意就較早前一段時間少。他說，由於員工已接種疫苗，未來酒家會嘗試開拓D類營運模式，即員工接種兩劑疫苗，而食客亦接種一劑，並使用「安心出行」，即可每枱人數增至8人，營業至凌晨2時。

另據香港01報導，花墟8日已逼滿人，花店門外放滿康乃馨，有商販指，今年減價後人流增加，冀「賺得返」。

旺角花墟8日逼滿買花市民，多間花店站滿挑選康乃馨的顧客，檔販亦把一束束母親節主題花束放到店門前，街道水洩不通。檔販王先生說，今年人流較去年多，有見去年生意有跌，疫情下「大家都窮咗」，故今年減價，往年賣約600元（港幣，約77.5美元）的花束減價至500多元，形容生意確有好轉，但難以預料可多賺多少。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，市民應做足防疫措施，勿在人多擠逼地方長時間逗留，到酒樓用餐後也應戴回口罩才交談，盡量縮短脫下口罩的時間，多注意手部清潔。