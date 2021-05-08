5.12起…香港接種2劑疫苗滿14天 檢疫縮減至7天

佐敦伯嘉士大廈居民完成隔離檢疫後，7日晚已由當局安排返回寓所。圖為該大廈上月首現社區確診的變種新冠病毒個案後，即強制患者所住大廈全部居民檢疫21天。(中通社)

香港 疫情和緩，香港食物及衛生局局長陳肇始7日下午在政府總部會見媒體時宣布，完成接種兩劑新冠肺炎疫苗 並已過了14天的人士，包括入境人士，可縮減檢疫天數。其中來自大陸、澳門或台灣，且非使用「回港易」的人士，檢疫期可由14天減至7天，再進行7天自我監測，以及進行強制檢測 。

這項新政策將於5月12日開始，對已經接種疫苗，由海外到港旅客，包括由外地返港的香港居民，縮短他們的檢疫安排。

香港電台報導，香港當局將海外地區按疫情等因素分為不同風險組別，以A1（極高）、A2（甚高）、B（高風險）、C（中風險）及D（低風險）區分，來自不同組別地區的抵港旅客，將有不同安排。

當中包括澳洲、紐西蘭及新加坡所屬的低風險地區到港旅客，將會由在指定酒店檢疫14天減至7天，但要在完成檢疫後，再進行7天自我監測，並於第12及第19日強制檢測。

至於在中或高風險地區到港，將會由須於指定酒店檢疫21天，縮短為14天，並自我監測七天，並進行兩次強制檢測。

從風險甚高地區到港人士，繼續需要於指定酒店檢疫21天，至於極高風險地區，則仍然禁止到港。

明報報導，港府的「疫苗氣泡」新路向擴及檢疫，12日起，完成接種新冠疫苗的抵港者可縮短檢疫期，毋須驗抗體，而本地確診個案的密切接觸者則要打針兼驗出抗體才可減檢疫期。科學委員會多名專家均認為抵港者應驗抗體才減檢疫。

據報導，香港7日有接種兩劑疫苗者確診，港大專家潘烈文認為疫苗非百分之百有效，部分接種者仍可被感染。食衛局常任秘書長陳松青解釋，密切接觸者的確診比例較抵港者高，且減檢疫按抵港地區風險有不同，並有檢測防漏網之魚。

報導指出，香港上月首現社區確診的變種新冠病毒個案後，即強制患者所住大廈全部居民檢疫21天。首批被隔離的佐敦伯嘉士大廈約110人，至昨21天的隔離檢疫期屆滿，無人確診，政府因此宣布日後出現變種個案的大廈，除了密切接觸者，其餘居民仍須檢測，但毋須檢疫。有伯嘉士大廈居民批評政府在他們完成檢疫後，才公布其他大廈居民若檢測結果呈陰性便可離開檢疫中心，自己則猶如白老鼠，做法「好唔公平」。

文匯報報導，印度裔男子的「未來外母」、67歲女居民感染變種新冠病毒的柴灣興華(二)邨豐興樓，因為全幢逾500名住戶接受強制檢測後呈陰性，7日晚獲解封，居民毋須送往檢疫中心隔離，有街坊大呼：「鬆一口氣。」